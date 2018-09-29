YOZGAT’I KALKINDIRACAĞIZ!

CUMHURBAŞKANI Vekili Fuat Oktay, Kadışehri Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan '15 Temmuz Şehitler Anıtı' açılış törenine katıldı. Açılış programında AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de hazır bulundu. Belediye ziyaretinin ardından Kabalı Meyve Bahçesi tesislerine giden Oktay, burada hasatta çalışan kadınlara yardım etti, birlikte elma toplayıp, sohbette bulundu.

OKTAY, bölgedeki insanların kendi köyünde, bölgesinde ve beldesinde kalarak oluşturduğu güzelliği gördüklerini belirterek, bunun aslında tarım ve tarımsal kalkınma anlamında belki de Türkiye'nin en ciddi projelerinden biri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en büyük meyve bahçesinde olduklarını vurgulayan Oktay, "400 bini aşkın ağacın olduğu, yine kiraz üretimi, elma, armut, şeftali birçok çeşidin olduğu, son derece teknik, hem bahçeciliğin yapıldığı ama bir o kadar da amatör ruhla profesyonelce yapılan bir iş aslında. Hemen hemen memnun olmayan kimseyi görmedik biz. Bunu yıllardır biliyoruz, hem biz hem Türkiye bunu yakından takip ediyor'' diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI Vekili Fuat Oktay, Sorgun ilçesinde bulunan bir otelde, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Oktay, Yozgat'ın son 16 yılda çok büyük hizmet aldığını ve alması gereken daha çok yolu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta yerel kalkınmaya ağırlık verdiğini ve Türkiye'nin kalkınmasına önem verdiğini belirten Oktay, artık Türkiye'deki kalkınma modelinin, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi merkezden yerele fabrika kurma ve iş yeri açma şeklinde olmayacağını vurguladı. Oktay, merkezdeki herhangi bir bürokratın gelip de herhangi bir ilin veya ilçenin kalkınmasını sağlamasının mümkün olmadığının altını çizdi. Oktay, "Çocukluğumuzda bize 'kritik bir dönemden geçiyoruz' denirdi, genç olduk kritik bir dönemden geçiyoruz dedik, olgunlaştık kritik bir dönemden geçiyoruz dedik, yaşlandık kritik bir dönemden geçiyoruz diyoruz. Bu nasıl kritik bir dönemdir hiç bitmez. Sonrasında işin içerisine girdiğimde gördüm ki aslında kritik dönem dediğimiz olay coğrafyanın kaderiyle alakalı. Eğer bu coğrafyada var olmak istiyorsanız, bu coğrafyada var olmak bir bedel ödemeyi gerektiriyor’’ dedi.

Oktay, göreve geldiklerinde Yozgat'ın gelişmesi ve kalkınmasına ilişkin başlattıkları projelere devam ettiklerini aktardı. Tüm Yozgatlıların destekleriyle bu projeleri hayata geçireceklerini ve kalkınmayı başlatacaklarını dile getiren Oktay, herkesin sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi. Oktay, konuşmasının ardından salonda bulunan bazı vatandaşların taleplerini dinledi. Programa, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve il protokolü katıldı.



