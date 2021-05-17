Yozgat’ı ihmal etmiyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, içinden geçtiğimiz bu zor günleri dayanışmayla aşacağımıza inandığını belirterek, vatandaşların evde kalarak sosyal mesafeyi koruyarak sağlıklı günlere erişmesi temennisinde bulundu. Oktay, pandemi sürecine rağmen Yozgat’a yönelik yatırımların devam ettiğini kaydetti. Oktay, ulaşım sektöründe önümüzdeki süreçte önemli gelişmelerin olacağını, karayolu ağında iyileştirme çalışmalarının yanında havalimanı projesinin de devam ettiğini anlattı. Oktay, Ankara-Tiflis bağlantılı Yüksek Hızlı Tren Projesinin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas hattında test sürüşlerinin devam ettiğini, ardından demiryolu ulaşımının sağlanacağını aktardı. Oktay, ulaşımın rahatlamasıyla birlikte Yozgat’ın cazibesinin daha da artarak, yatırımcıların tercih edeceği bölgeler arasında ilk sıralara yükseleceğini, bunun için de Boğazlıyan ve Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin biran önce altyapı çalışmalarını tamamlanması için gerekli çalışmaların hız kesmeden devam ettirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutu'ndan video konferans yönetimiyle ‘Yozgat ili Ramazan Bayramı bayramlaşma programı’ da katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bayramlar denilince gençliğe, çocukluğa gitmeye gerek olmadığını, iki yıl önceki bayramların da özlendiğini ifade etti. Oktay, ‘’Meğer ne büyük nimetmiş bir arada bayramları kutlayabilmek, kucaklaşabilmek ve paylaşıyor olabilmek. İnşallah gelecek yıl camilerimizde omuz omuza namazımızı kılabilecek konumda olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm pandemi şartlarına rağmen iş dünyasına, çalışana, esnafa, işverene, işçiye her alanda elimizden geldiği kadar gerek bütçe imkanlarını gerekse bütçe dışı imkanları seferber etmiş durumdayız’’ dedi. Hizmet sektöründe yer alan esnafın yaşadığı sıkıntının farkında olduklarının altını çizen Oktay, bir bütün olarak bakıldığında salgın sürecinde 600 milyar liranın üzerinde destek sağlandığını, muhalefetin bunu görmezden geldiğini belirtti. Çevirim içi gerçekleşen programa AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Başkanı Yusuf Başer ile partinin diğer temsilcileri de katıldı.