Yozgat’ı birlikte yönetiyoruz

Kent merkezinde vatandaşla buluşan Köse, onlarla sohbet ederek sorun ve isteklerini dinledi. Yapılan projeler hakkında vatandaşlara bilgi veren Köse, onlarla istişarelerde bulunarak onların fikirleri doğrultusunda projelere yön vermeye devam ettiklerini söyledi. Kurdukları gönül köprüleri ile Yozgat’ı birlikte yönettiklerini ifade eden Köse, “Hemşehrilerimizle görüşmeye, yaptığımız istişarelerle projelerimize yön vermeye devam ediyoruz. Onların istekleri, düşünceleri bizim için çok önemli. Onları dinlemeye devam ederek kurduğumuz gönül köprüleri ile şehrimizi birlikte yönetmeyi sürdüreceğiz” dedi.

•Sema Nur Koçaker•