Yozgat’a yeni yatırım

YOZGAT yeni yatırımlar için cazibe merkezi oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayesinde, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yürütülen yerelden kalkınma hamlesi meyvelerini vermeye başlıyor.

Çarşamba günü açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından yapılacak tesislerin yanı sıra 6 yeni tesisin de temeli atılacak. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde temeli atılacak tesislerin toplam yatırım bedeli 92 milyon 500 bin lira.

Yozgat ekonomisine istihdam, üretim çeşitliliği ve dış yatırımlar için cazibe merkezi olmak gibi çeşitli açılardan önemli katkılar sağlayacak olan tesisler faaliyete geçtiğinde 495 kişiye daha iş fırsatı sunulmuş olacak.

TEMELİ ATILACAK TESİSLER

EMA RESORT HOTEL: Yozgat’ın ilk 5 yıldızlı oteli olacak olan 120 oda ve 210 yatak kapasitesine sahip tesisin bin kişilik çok amaçlı konferans salonu ile de kongre turizmi açısından Yozgat’taki önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Yaklaşık 22 milyon lira yatırım tutarı olan tesiste 75 kişi istihdam edilecek.

BARELLİ ISITMA SOĞUTMA TESİSİ: Azerbaycan ve Rusya iş ortaklığı ile yapılacak tesisin yatırım maliyeti yaklaşık 35 milyon lira. Bu yılın eylül ayında faaliyete geçmesi planlanan tesiste merkezi ısıtma kazanları imalatı, kombi ve eşanjör (kombilerdeki kullanma suyu ısıtıcıları) imalatı yapılacak ve 100 kişiye iş imkanı sağlayacak.

ESA GROUP İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yaklaşık 7 milyon Türk Lirası’na mal olacak tesiste bakliyat eleme nitelikli tarım ürünleri satış pazarlaması yapılacak. Bu yılın ekim ayında hizmete girecek tesiste yaklaşık 40 kişi çalışacak.

NORTHTECH ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK SANANYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılacak yatırımla bu yılın ekim ayında hizmete girecek tesiste, ileri teknoloji ürünleri olan (demiryolları, karayolları, limanlar, hava meydanları için) elektrikli sinyalizasyon, güvenlik ve trafik kontrol ekipmanlarının imalatı yapılacak. Yatırım tutarı 2 milyon Türk Lirası olan tesiste 30 kişiye istihdam olanağı sağlanacak.

SBS MEDİKAL SAĞLIK MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ: ‘SterilLife’ markasıyla artan hizmet ve üretim kalitesiyle, uluslararası standartlara uygun non-woven (örme veya dokuma olmayan, sadece özel kullanımlar için üretilen teknik bir tekstil malzemesi) tek kullanımlık medikal ürünler üreten firma 1 milyon 500 bin liralık yatırımla kapasitesini 3 katına çıkaracak.

GARANTİ GRUP - TRANSVARO ELEKTRON ALETLERİ SANANAYİ tarafından gerçekleştirilecek yatırımın tutarı 25 milyon Türk Lirası. 2021 yılının haziran ayında hizmete girecek tesiste objektif merceği, optik mercek, optik mikroskop, optik teleskop ve diğer astronomik aletler ile bunların aksam ve parçalarının imalatı yapılacak. Tesis 200 kişiye istihdam fırsatı sağlayacak.