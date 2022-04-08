Yozgat’a yeni meslek lisesi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yozgat’ta eğitime büyük önem verdiklerini bunun ile alakalı olarak ta yaptıkları girişimler neticesinde Yozgat’a 24 derslikli pansiyonu, spor salonu ile yeni bir okul kompleksi kazandırdıklarını bildirdi. Yozgat’ın gelişimi için sanayici ve iş insanlarının vasıflı ara eleman ihtiyacını gidermek için çalıştıklarının altını çizen Başer, ‘’Yozgat’ımıza, 24 derslikli okul, 5 adet atölye, 200 öğrencili pansiyon ve spor salonu kompleksinden oluşan Mimar Sinan Meslek Lisesi'ni kazandırıyoruz. Yakında yer tespiti ve ihale sürecini başlatıyoruz. Yozgat’ımıza, sanayici ve iş insanlarımıza hayırlı olsun’’ dedi.

‘GELECEĞİN

TÜRKİYESİNİ İNŞA EDİYORUZ’

Başer, Geleceğin Türkiye'sini inşa etme noktasında gayret gösterdiklerini anlattı. Geleceğimiz teminatı çocuklarımızı iyi şartlarda okutmak ve geleceğin Türkiye'sine değer taş olmasında gayret göstermesini planladıklarını vurgulayan Başer, ‘’O manada da Yozgat'ımızda Endüstri Meslek Lisemiz eskiydi. Bu sene içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımız yık ve yap projesi başlatmıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat’a insanlar her daim ayrı bir değer verdiğini de bu bugün burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Onunda esası şu. Biz önce yapıyoruz sonra yıkıyoruz. Endüstri Meslek Lisemiz 24 derslikli, spor salonu olan, atölyeleri olan ve yurdu, pansiyonu olan bir eseri de inşallah Yozgat’ımıza hediye ediyoruz. Ben şimdiden hayırlı olmasını ve mübarek olmasını Yüce Mev’lamdan niyaz ediyorum’’ diye konuştu.