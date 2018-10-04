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YOZGAT’A YENi LOGO

TÜRKİYE’nin tanınmış mimarlarından, Aydın’da yaşayan hemşerimiz Cem Cemil Öztürk, Yozgat için tasarladığı logo örneklerini, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

YOZGAT’A YENi LOGO

TÜRKİYE’nin tanınmış mimarlarından, Aydın’da yaşayan hemşerimiz Cem Cemil Öztürk, Yozgat için tasarladığı logo örneklerini, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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YOZGAT’A YENi LOGO

Sarıkaya ilçesinin Akbucak Köyü nüfusuna kayıtlı olan Cem Cemil Öztürk, Yerköy ilçesinde doğup, büyüdü, halen Aydın’da yaşamını sürdürüyor. Cem Cemil Öztürk, ‘Yozgat için bir Logo etüdü’ olarak takdim ettiği görselde, Abbas Sayar’ın eserinden esinlenerek Yılkı Atı ile birlikte, 110 Yıllık Tarihi Saat Kulesi, Türkiye’nin İlk Milli Parkı çamlığı, müthiş lezzetiyle, Yozgat’ın tescilli damak tadı Testi Kebabı motiflerine yer verdi. Cinfikir Ajans İşbirliği ile hazırladığı logonun beğenilmesi durumunda Yozgat’ın kullanabileceğini ifade etti. 

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