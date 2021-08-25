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Yozgat’a yeni komutan

Resmi Gazetede yayınlanan Atama Kararı ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığına atama yapıldı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:29
Yozgat’a yeni komutan

Askeri personelin ataması ile ilgili kararname yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla birlikte 4 tuğgeneral ve 4 albay emekliye sevk edilirken 15 general ve albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 28 general ve 32 subayın görevleri ise, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince değiştirildi. Görev yeri değiştirilenler arasında Yozgat İl Jandarma Komutanı da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yayınlanan kararname ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Alb. Ali Sefa Yılmaz’ın yerine, Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Halil Başer atandı. 

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Yozgat’a Yeni Komutan
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