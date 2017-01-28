Yozgat'a yeni diyetisyen

Uzman Diyetisyen Yasin Koçak, Lise Caddesi Oba Apartmanı birinci katında Yozgatlı hemşerilerine hizmet vermek için kliniğini açtı.
GENÇ YAŞTA BÜYÜK TECRÜBE
Koçak, Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamladı.
Bu sürede Doğu Akdeniz üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışırken aynı zaman da üniversitenin sağlıklı yaşam merkezinin geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumlu oldu
Yüksek lisans sonrası İstanbul’a Nişantaşı’na gelerek İrene Akademide yönetici diyetisyen olarak eğitimler düzenledi ve aynı zamanda İrene Diet&wellness’da diyetisyen olarak görev yaptı. Bir müddet sonra artık kendi memleketinde hemşerilerine hizmet etme kararı alınca Yozgat’a dönerek İnova Diyet &Wellness isimli kendi kliniğini açtı.
İnova diyet &Wellness en son model vücut tarama cihazı ile hizmet vermeye başlamış olup, kişiye özel kilo kontrolü (kilo kaybı ve kilo kazanımı) ve beslenme programlarının hazırlanması ve uygulama kontrolleri, Onlıne takip,sporcularda beslenme, Çocukluk ve Gençlik çağı beslenme programlanması ve takibi,Gebelikte beslenme, gebelikte kilo kontrolü ve takibi, Hastalıklarda doğru beslenme, özellikle Kanser hastalarının beslenmesi, Diyabet (şeker) hastalarının beslenmesi, Kalp ve Damar hastalarının beslenmesi ve takip konusunda değerli hemşerilerimize yardımcı olmayı amaçlıyor.
İlke olarak “İlaçlarınız besin, besinleriniz ilaç olsun” diyen Uzman Diyetisyen Yasin Koçak, Yozgatlı hemşerilerinin hizmetinde olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme konusunda en yeni teknikleri ve en yeni yaklaşımları uygulayıp Yozgatlılara yardımcı olmak istediğini ifade etti
KATILDIĞI VE DÜZENLEDİĞİ EĞİTİMLER
KATILDIĞI VE DÜZENLEDİĞİ EĞİTİMLER
Uzman Diyetisyen Yasin Koçak, önemli eğitim ve kongre programlarına katıldı.
Koçak'ın mesleki tecrübesine önemli katkılar sağlayan eğitim programları şöyle:
"Ulusal obezite kongresi, Ulusal obezite kongresi “Multidispliner tedavi kursu”, 7'nci ulusal obezite kongresi “BARİYATRİK cerrahi diyetisyenliği kursu”, “Diyetisyenlik bakış açısıyla supplement kullanımı”, Diyetetik eğitim serisi-2015, “Kardiyometabolik sendrom okulu,level-1 insulin direnci” diyetetik eğitim serisi-2015, “Ketojenik Diyetlerin Terapötük Etkileri Var Mı?” ,4 Nisan 2015, “Uluslararası Kardiyometabolik Sendrom Doğu Akdeniz Kongresi ve Öğrenci Sempozyumu” 05-09 Kasım 2014, “Obezite diyetisyenliği” 05-09 Kasım 2014, “Bariatrik cerrahi diyetisyenliği” 05-09 Kasım 2014, “Karbonhidrat sayımı” 05-09 Kasım 2014., “Enteral-paranteral nutrisyon” 16 Mayıs 2014, “3. Ulusal sağlıklı yaşam sempozyumuna” 28-30 mart 2013. “Kardiyoloji diyetisyenliği kursu” 28-90 Mart 2013, “Mesleğe doğru adımlar” 31 Mayıs 2013, “Hacettepe beslenme ve diyetetik günleri IV. Mezuniyet sonra eğitim kursu” 27-28 Haziran 2013, “Diyabet Diyetisyenliği Kursu” 29 Haziran 2013, “21. Yüzyılda Lider Bir İnsan Olabilmek” 18 Nisan 2011.
Yorum Gönder