Yozgat'a yeni diyetisyen

Uzman Diyetisyen Yasin Koçak, Lise Caddesi Oba Apartmanı birinci katında Yozgatlı hemşerilerine hizmet vermek için kliniğini açtı.



GENÇ YAŞTA BÜYÜK TECRÜBE

Koçak, Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamladı.

Bu sürede Doğu Akdeniz üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışırken aynı zaman da üniversitenin sağlıklı yaşam merkezinin geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumlu oldu

Yüksek lisans sonrası İstanbul’a Nişantaşı’na gelerek İrene Akademide yönetici diyetisyen olarak eğitimler düzenledi ve aynı zamanda İrene Diet&wellness’da diyetisyen olarak görev yaptı. Bir müddet sonra artık kendi memleketinde hemşerilerine hizmet etme kararı alınca Yozgat’a dönerek İnova Diyet &Wellness isimli kendi kliniğini açtı.

İnova diyet &Wellness en son model vücut tarama cihazı ile hizmet vermeye başlamış olup, kişiye özel kilo kontrolü (kilo kaybı ve kilo kazanımı) ve beslenme programlarının hazırlanması ve uygulama kontrolleri, Onlıne takip,sporcularda beslenme, Çocukluk ve Gençlik çağı beslenme programlanması ve takibi,Gebelikte beslenme, gebelikte kilo kontrolü ve takibi, Hastalıklarda doğru beslenme, özellikle Kanser hastalarının beslenmesi, Diyabet (şeker) hastalarının beslenmesi, Kalp ve Damar hastalarının beslenmesi ve takip konusunda değerli hemşerilerimize yardımcı olmayı amaçlıyor.

İlke olarak “İlaçlarınız besin, besinleriniz ilaç olsun” diyen Uzman Diyetisyen Yasin Koçak, Yozgatlı hemşerilerinin hizmetinde olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme konusunda en yeni teknikleri ve en yeni yaklaşımları uygulayıp Yozgatlılara yardımcı olmak istediğini ifade etti



KATILDIĞI VE DÜZENLEDİĞİ EĞİTİMLER

Uzman Diyetisyen Yasin Koçak, önemli eğitim ve kongre programlarına katıldı.

Koçak'ın mesleki tecrübesine önemli katkılar sağlayan eğitim programları şöyle: