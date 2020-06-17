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Yozgat’a yeni bir enstitü

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde iki yeni birim açılırken, bir birim de kapatıldı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:45
Yozgat’a yeni bir enstitü

YOZGAT Bozok Üniversitesi bünyesinde bir Enstitü ile bir fakültenin açılması kararlaştırılırken, bir yüksekokul kapatıldı. Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ile Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu karar kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılması kararlaştırıldı.

KENEVİR ENSTİTÜSÜ

Yozgat Bozok Üniversitesi, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite unvanı verilmesinin ardından yürütülen çalışmaların, kuruluşuna onay verilen enstitü bünyesinde geliştirileceği kaydedildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  temizlik ve kozmetik alanlarında, inşaat yapım malzemesi alanında kenevir esaslı malzemeler üretildiğini, kenevirin bütün biyokütlesinin değerlendirilerek, tekstilden gıdaya kozmetikten ilaç hammaddesi yapımına kadar çok geniş yelpazede kullanımlarının olduğunu kaydetti. Kenevirden 2 binin üzerinde ürün elde edebildiğine vurgu yapan Karadağ, kenevirin bu coğrafyanın bildiği ama ekonomiye kazandırılmamış bir bitki olduğunun da altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Hayalimiz, üretilen ürünlerimizi bölgesine değer katan ve bu sektörde bölgede konuşlanmış orta veya büyük ölçekli fabrikalarda bölgesel kalkınma odaklı ekonomiye katkı sunar bir duruma getirmektir. Bunun alt yapısı şu anda biz de hazır. Bunun ön çalışmaları yapıldı. Bununla ilgili çeşitli protokollerimiz imzalanıyor. Bir mesafe kat ettik. Bundan sonraki aşamada da endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması sürecini Yozgat Bozok Üniversitesi özelinde yapacağız ve yapmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

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