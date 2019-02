Yozgat’a yatırım düşüncesi

2000’i aşkın restoranı ve 50 bin çalışanıyla, Türkiye ve Çin’deki lider hızlı servis restoran (QSR) zinciri işletmecisi TFI TAB Gıda Yatırımları, bugüne kadar 170 milyon dolar yatırım yaptığı kaydedildi. Türkiye’de kurulu olan patates, salata, süt ve ekmek fabrika ve üretim tesislerinin yanı sıra Amasya, Suluova’daki Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu Ekur Et Entegre Tesisi yatırımıyla da Türkiye’de endüstriyel tarımın ve besiciliğin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

80 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye’nin besicilikte en önemli bölgelerinden biri olan, 1 milyon besi hayvanının olduğu Yozgat, Kırşehir, Samsun, Kars ve Erzurum aksında Amasya’da yer alan Ekur Et Entegre, Türkiye’de sayıları beş altıyı geçmeyen besi bölgelerinden biri olan, Suluova’daki Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu. Farklı bölgeler daha çok süt besisine ya da karma besiciliğe odaklanırken daha çok et besisi yapılan bölge, bu yatırımın yarattığı vizyon ile Türkiye’de et besiciliğinde bir marka olabilir. Ekur Et Entegre Tesisinde yerli besiciliğe yatırım yaptıklarına dile getiren Ekur Et Entegre Tesisi CEO ve TFI TAB Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Cansu, sahip oldukları hayvanların tamamen Türkiye şartlarında beslenerek yetiştirildiğini ifade etti. Besiciliğe değişken et fiyatlarını dengelemek için başladıklarını söyleyen Cansu, “Et fiyatlarında ciddi dalgalanmalar oluyor. Biz de fiyatları dengelemek için kendi besimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Önceliğimiz dışarıdan hayvan almak olmasa da, bizim burada olmamız, bölgedeki besicilerin de satış ile ilgili kaygılarını gideriyor. Ayda 8-10 bin hayvan kesim kapasitesine sahip kesimhanemizi de bölgedeki besicilere açıyoruz. Böylece kesim için Çorum’a ya da Ankara’ya gitmek zorunda kalmayan besicilerimiz, ciddi bir nakliye giderinden kurtuluyor. Bugün 5 bin olan besi kapasitemizi önümüzdeki dönemde yükseltmeyi hedefliyoruz. Ürün bazında kapasite artışları planlıyoruz. Örneğin, döner bizim özel bir ürünümüz. Hem ülkemizde çok tüketilen bir ürün hem de TAB Gıda çatısı altında Usta Dönerci gibi bir markamız var. Bu sebeple aylık 60 tonu bulan kapasitemizi 300 tona çıkaracak bir yatırıma başladık. Bu yatırımı kısa bir sürede tamamlayacağız. Bugün 6 ilde 13 noktada hizmet veren Amasya Et Ürünleri mağazalarımızın sayısını da orta vadede 50’ye çıkaracağız. Böylece tüm Türkiye’yi sağlıklı, kaliteli, güvenilir, lezzetli ve aynı zamanda uygun fiyatlı etle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.