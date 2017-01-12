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Yozgat’a yakıştı!

12 Ocak 2017 Perşembe 05:25
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Yozgat’ta yoğun kar yağışı ve soğuk hayatı olumsuz etkilerken, beyaz örtü görülmeye değer görüntüleri de beraberinde getirdi.

Yozgat’a yakıştı!
Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, doğal güzellikleri ve Anadolu evlerinin de yer aldığı görülmeye değer manzaralar oluşturdu. 
Merkeze bağlı Saray Köyü’nden geçen eski şehir yolunun etrafını saran söğüt ağaçlarının arasından koyunları ile geçen çoban, beyaz kar örtüsüyle birlikte kış mevsiminin güzelliğini yansıtan enstantaneler oluşturdu. 
Öte yandan Aydıncık İlçesi’nde bulunan köy evleri beyaz kar örtüsünün altından Anadolu manzarasını oluşturdu. Tahta kapılı, ahşap balkonlu, bahçesinde kuyuları bulunan Anadolu evlerinin sıklıkla yer aldığı Aydıncık İlçesi’nde, kış mevsimi görülmeye değer manzaralarla yaşanıyor. 

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