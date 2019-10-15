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YOZGAT’A YAKIN TAKiP

CUMHURİYET Halk Partisi, parti oyunun artma potansiyeli yüksek olan aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 24 il için özel bir strateji uygulamak üzere çalışma başlattı.

YOZGAT’A YAKIN TAKiP

CUMHURİYET Halk Partisi, parti oyunun artma potansiyeli yüksek olan aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 24 il için özel bir strateji uygulamak üzere çalışma başlattı.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
YOZGAT’A YAKIN TAKiP

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte bazı Milletvekillerine görev verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda Yozgat’a geleceği belirtildi. Eylül ayı içerisinde Yozgat’a gelen CHP milletvekillerinden oluşan heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunurken, anket çalışmaları yapıldı, saha analizleri gerçekleştirildi. CHP’ye yakın olmayan sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle görüşen milletvekilleri, Yozgat özelinde hazırladıkları ön raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Ön raporlarda, yaşanan ortak sorunlar, Yozgat’a özgü yaşanan sıkıntılar sıralandı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bölge milletvekili olarak her fırsatta Yozgat’ta vatandaşlarla temas edip, ilettiklerini sorunları çözme noktasında girişimlerde bulunduğunu, kendisini aşan konuları ise gündeme taşıyarak, çözüm yolları aradığını aktardı. Keven, ‘’Yozgat’ın sorunlarını biliyoruz, yaşıyoruz ama dışardan bakıldığında bizlerin kanıksadığı bir çok sorunumuzun bulunduğu da gözlemleniyor. Farklı bölgelerden, farklı kariyerlere sahip milletvekillerimiz Yozgat’ta gelerek, ilimizin sorunlarını inceleyip, çözümü noktasında raporlar hazırlamaya devam edeceklerdir. Başka bir değişle Yozgat’ı yakından takip ederek, sorunlardan kurtulmasına yönelik çalışmalar yapılacak, projeler üretilecektir’’ dedi.
 

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