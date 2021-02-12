Yozgat’a teşekkür belgesi

Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, Av Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Tuğrul Şahin, Yaban Hayatı Daire Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, Bölge Müdürü Musa Kaya ile Bölge Müdür Yardımcısı Nesip Y. Kazak, Merkez ve İl Şube Müdürleri katıldı. Bölge Müdürlüğü’nün 2020 yılı Avcılık ve Yaban Hayatı faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda, Yozgat Çalatlı Keklik Üretim İstasyonundaki başarılı çalışmalarından dolayı Yozgat İl Şube Müdürü Cihan Eğilmez'e teşekkür belgesi verildi.