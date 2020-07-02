Yozgat’a tepki, ilçelere alkış

YOZGAT Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde önceki gece bir binanın çatısında çıkan, iki apartmanın çatısının yanması ile sonuçlanan yangına zamanında müdahalenin yapılamaması tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleriyle birlikte, yangına müdahale sürecini takip edenler sosyal medya hesaplarından Yozgat Belediyesi’nin müdahalede yetersiz kaldığını ileri sürüp, tepki gösterirken, Yerköy ve Sorgun belediyelerine ise övgüler dizildi.

Yangının çıkmasının ardından olay yerine ilk intikal eden Polisler arasında yer alan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile olayın haber verilmesiyle yangın mahalline ulaşan Yozgat Valisi Ziya Polat, vatandaşlar tarafından alkışlandı. Vali Polat, yangında mağdur olan vatandaşların taleplerinin hemen karşılanıp, barınma sorunu olanların ise lojmanlara yerleştirilmesi talimatını verdi. Vali Polat, yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtirken, vatandaşlar ‘‘Bu nasıl iş, Yozgat belediyesi ortada yok Yerköy’den, Sorgun’dan Çiçekdağı’ndan itfaiye geliyor’’ diye tepki gösterdi. Vali Polat, ‘’Yerköy de Sorgun da bizim. Gerekiyorsa Yozgat’a yeni bir itfaiye aracı da alabiliriz’’ diyerek, vatandaşları sakinleştirdi.

Yangının söndürülmesinin ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Ankara’da toplantısını yarıda keserek, yola çıkıp, olay mahalline geldi. Köse vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup, taleplerini aldı.

BAŞER’İN AÇIKLAMASI

Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yangın olayıyla ilgili mesaj yayınladı. Başer mesajında, ‘’Yozgat Merkezde çıkan yangında zarar gören kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Valilik ve Belediye tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Tesellimiz can kaybının olmaması’’ ifadelerini kullandı.