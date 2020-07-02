Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115315
ALTIN
389.287
DOLAR
6.8510
STERLİN
8.5488
EURO
7.7173

Yozgat’a tepki, ilçelere alkış

Yozgat'ta önceki gün gece Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde çıkan, iki apartmanın çatısının yanması ile sonuçlanan yangına müdahalede Yozgat Belediyesi itfaiye ekibinin yetersiz kalmasına tepki yağdı. Yerköy ve Sorgun ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri alkışlanıp, övüldü.

02 Temmuz 2020 Perşembe 00:08
Yozgat’a tepki, ilçelere alkış

YOZGAT Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde önceki gece bir binanın çatısında çıkan, iki apartmanın çatısının yanması ile sonuçlanan yangına zamanında müdahalenin yapılamaması tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleriyle birlikte, yangına müdahale sürecini takip edenler sosyal medya hesaplarından Yozgat Belediyesi’nin müdahalede yetersiz kaldığını ileri sürüp, tepki gösterirken, Yerköy ve Sorgun belediyelerine ise övgüler dizildi.
Yangının çıkmasının ardından olay yerine ilk intikal eden Polisler arasında yer alan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile olayın haber verilmesiyle yangın mahalline ulaşan Yozgat Valisi Ziya Polat, vatandaşlar tarafından alkışlandı. Vali Polat, yangında mağdur olan vatandaşların taleplerinin hemen karşılanıp, barınma sorunu olanların ise lojmanlara yerleştirilmesi talimatını verdi. Vali Polat, yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtirken, vatandaşlar ‘‘Bu nasıl iş, Yozgat belediyesi ortada yok Yerköy’den, Sorgun’dan Çiçekdağı’ndan itfaiye geliyor’’ diye tepki gösterdi. Vali Polat, ‘’Yerköy de Sorgun da bizim. Gerekiyorsa Yozgat’a yeni bir itfaiye aracı da alabiliriz’’ diyerek, vatandaşları sakinleştirdi.
Yangının söndürülmesinin ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Ankara’da toplantısını yarıda keserek, yola çıkıp, olay mahalline geldi. Köse vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup, taleplerini aldı.
BAŞER’İN AÇIKLAMASI
Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yangın olayıyla ilgili mesaj yayınladı. Başer mesajında, ‘’Yozgat Merkezde çıkan yangında zarar gören kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Valilik ve Belediye tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Tesellimiz can kaybının olmaması’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’a TepkiIlçelere Alkış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gereken yapılsın
Gereken yapılsın
İldeki tek itfaiye aracı!
İldeki tek itfaiye aracı!
Yol çalışmasına devam
Yol çalışmasına devam
Sorgun’da da açıldı…
Sorgun’da da açıldı…
Mesafeli toplantı
Mesafeli toplantı
Validen ziyaret
Validen ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim