Yozgat’a KOP desteği

Yozgat’ta bu yıl uygulamaya konulacak 15 proje için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından verilecek olan 11 milyon 338 bin lira hibe destek ile ilgili protokol törenle imzalandı. İmza Törenine KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta 2016-2021 yılları arasında hazırlanıp, uygulanan ve uygulanacak olan toplam 196 proje için 89 milyon 650 bin 793 lira ödenek tahsisatının yapıldığını bildirdi. Polat, Yozgat’ta hayata uygulamaya konulan projeler içerisinde en büyük payın 59 milyon 443 bin 117 lira ile Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) projelerine ait olduğunu söyledi. Yozgat’ın önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu hatırlatan Vali Polat, verilen mali desteklerle hayata geçirilen ve geçirilecek olan sulama projelerinin tarımsal faaliyetlerin artırılmasına, daha bol, kaliteli ve düşük girdi maliyetiyle tarımsal üretimin yapılmasına vesile olacağını bildirdi. Yozgat Valisi Polat, Yozgat’ta KOP desteği ile Küçük Ölçekli Sulama, Tarımsal Eğitim ve Yayım, Hayvancılık Altyapısı, Dezavantajlı Alanların Kalkınması, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi, Sosyal Gelişim alanlarında hazırlanan projelerin uygulanacağını söyledi. Polat, bu yıl uygulamaya konulacak olan 15 proje için ise 11 milyon 338 bin lira hibe destek alacaklarını da ifade etti. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de, 2011-2020 yılları arasında bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasına yönelik verilen desteklerin devam ettiğini bildirdi. Şahin, yerelde insanların gelir seviyelerini artırmaya yönelik projelerin Yozgat’ta da hayata geçirilecek olmasından dolayı, projeyi hazırlayanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat ve KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, hazırlanan mali destek protokolünü imzaladı.

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