YOZGAT’A KIRŞEHiRLi VALi

YOZGAT Valiliğine Kırşehir’in Mucur ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2004-2009 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Halim Çakır’ın yeğeni Kadir Çakır atandı. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır Yozgat Valiliği görevine getirilirken, iki yılı aşkın süredir Yozgat Valisi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç da Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre, 39 ilin valisi değişirken, 21 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine getirildi. 1 Haziran 2016 tarihinde Yozgat Valiliği görevine atanan, yayınlanan Valiler Kararnamesiyle görev yeri değişen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, merkez Mülkiye Başmüfettişliğine alınmasının ardından, bugün kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı mesajını yayımladı.