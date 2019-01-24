Yozgat’a hizmete talibiz

Gönül belediyeciliği sloganı ile esnaf ziyaretlerini sürdüren Köse, esnaf ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İnsan odaklı yönetim ve hizmet anlayışını benimseyeceklerinin altını çizen Köse, istişare içerisinde olacaklarını ve sorunları birlikte çözeceklerini kaydetti. Esnaf ve vatandaşlarla bire bir görüşerek samimi diyaloglar kuran Köse, “Gönül belediyeciliği yaparak, gönüllere yollar açacağız. Yozgat’a hizmetkar olacağız” dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde toplumun her kesimiyle kucaklaşan Köse, hedeflerinin sadece belediyecilik hizmetlerinin olmadığının altını çizerek, gönüllere dokunmak önceliklerinin olacağına dikkat çekti. Köse, “Yapacağımız çalışmalar insan odaklı olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi gönül belediyeciliği vizyonuyla hareket ederek, Yozgat’ı hep birlikte yöneteceğiz. Yozgat’ı daha yaşanabilir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Şefaatli Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel’e Allah rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

