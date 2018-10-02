Yozgat’a gelmek istiyormuş!

Amerika’dan sonra en fazla takipçisi Türkiye’den olan Cerny, Yozgatlı Cafer Lalek ile Twitter’da başlayan ‘aşk’larını ve hakkında bilinmeyenleri anlatırken, Yozgat’a gelmek istediğini de söyledi. Programında ‘Yozgat gezisi’ bulunmadığını belirten Cerny, ‘’Bu gezide yok ama onlar her zaman gönlümde önemli bir yere sahipler. Belki bir gün Yozgat’a gidebilirim. Sadece nasıl gideceğimi öğrenmem gerek. Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım. Yozgat’ı seviyorum. Yakın zamanda gelmeyi planlıyorum’’ dedi.