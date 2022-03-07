Yozgat’a gelirken kaza yaptılar

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Harun Bilgen (44) yönetimindeki 60 TD 868 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Akif Müfit Belgin (15), Nurullah Aydın (16), Aleyna Biler (14), Seher Elalir (15) ve Rabia Bilgen (17) yaralandı. Yaralılar Sulusaray İlçe Hastanesine kaldırıldı. Araçtakilerin Tokat'tan Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki cenazeye katılmak için gittikleri öğrenildi.