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Yozgat’a dev yatırım

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, OSB’de doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştığını söyledi.

23 Haziran 2020 Salı 00:15
Yozgat’a dev yatırım

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, iki yıl önce başlatılan ‘Tedarik Zinciri’ projesi kapsamında Yozgat’a yaklaşık 179 milyon lira yatırım sağlandığını söyledi.
Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayesinde yürütülen çalışmaların meyvelerinin alınmaya başlandığını aktardı. Çelik, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 fabrikanın temelinin atılacağını, 3 fabrikanın ise açılışının yapılacağını bildirdi.
Çelik, yarın (24 Haziran 2020 Çarşamba günü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımı ile temel atma ve açılış törenlerinin yapılacağını kaydetti. Çelik, “Yaklaşık iki yıl önce başlayan Tedarik Zinciri Projesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay himayesinde TSO tarafından yürütülen bölgesel kalkınma hamlesi Yozgat’ta meyvelerini vermeye başladı.
6 fabrika temel atma 3 fabrika açılışı ile birlikte toplam Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 179 milyon lira özel sektörün yatırımı yapılacak. Yatırım sonucunda bin 200 ek istihdam sağlanacak. Yıllardır dolmaz denilen OSB bu yatırımla birlikte yüzde 90 doluluk oranına ulaşmış olacak’’ dedi.
Başkan Çelik, gerek savunma sanayi, gerek gıda, gerek tekstil sektöründe dünyaca ünlü markaların ürünlerinin Yozgat’tan gideceğinin de altını çizdi. Çelik, ‘’Dev yatırımlar sonucunda, Organize Sanayi Bölgesi açılan firmalarla Yozgat’ın sosyal ve ekonomik hayatına ciddi katkılar sağlanacak. Yatırımlarla birlikte Yozgat ekonomisi hızla büyüme ve ilerlemeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay himayesinde, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde dev yatırımları Yozgat çekmeyi başardık. Hem mutluyuz hem de gururluyuz” diye konuştu.

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Yozgat’a Dev Yatırım
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