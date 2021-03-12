Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1556
ALTIN
414.703
DOLAR
7.4719
STERLİN
10.4657
EURO
8.9490

Yozgat’a Dev Eğitim Yatırımı

ÜLKEMİZİN önemli marka değerlerinden olan Türk Eğitim Derneği'nden Yozgat'ta dev yatırım planlandı.

12 Mart 2021 Cuma 00:54
Yozgat’a Dev Eğitim Yatırımı

Eğitim alanında katma değer yaratmak için önemli bir işbirliğine giren TED, Yozgat AYÇ okulları /TED-AD kurumsal danışmanlık çalışmaları kapsamında Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu birtakım temaslarda bulunmak üzere 16 Mart 2021 salı günü Yozgat'ta gelecek.  
Bu kapsamda Yozgat'ta mülki idare amirleri, vali ve milli eğitim müdürü ile görüşmeler düzenleyerek fikir alışverişinde bulunacak.  Kurumsal Danışmanlık çalışmaları kapsamında yerel basın mensupları ile lansman toplantısı yapıldıktan sonra, Yozgat AYÇ okulları /TED-AD öğretmenleri ile tanışma toplantısına katılıp, Yozgat ziyaretini tamamlayacak. •Yasin Kayhan•.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’a Dev Eğitim Yatırımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay, başkanları dinliyor
Oktay, başkanları dinliyor
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
ÜRTiM RENKLENiYOR
ÜRTiM RENKLENiYOR
BEDELLER iLAN EDiLDi
BEDELLER iLAN EDiLDi
AVLANMA HAKKI KiRAYA VERiLiYOR
AVLANMA HAKKI KiRAYA VERiLiYOR
ORAN’ı ziyaret ettiler
ORAN’ı ziyaret ettiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim