Yozgat’a Dev Eğitim Yatırımı

Eğitim alanında katma değer yaratmak için önemli bir işbirliğine giren TED, Yozgat AYÇ okulları /TED-AD kurumsal danışmanlık çalışmaları kapsamında Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu birtakım temaslarda bulunmak üzere 16 Mart 2021 salı günü Yozgat'ta gelecek.

Bu kapsamda Yozgat'ta mülki idare amirleri, vali ve milli eğitim müdürü ile görüşmeler düzenleyerek fikir alışverişinde bulunacak. Kurumsal Danışmanlık çalışmaları kapsamında yerel basın mensupları ile lansman toplantısı yapıldıktan sonra, Yozgat AYÇ okulları /TED-AD öğretmenleri ile tanışma toplantısına katılıp, Yozgat ziyaretini tamamlayacak. •Yasin Kayhan•.