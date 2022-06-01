YOZGAT’A ÇEVRE YOLU

Yurt caddesi üzerinden Ceza Evine kadar uzanan yol güzergahında duble yol çalışması yapacak olan Yozgat Belediyesi, bu bölgede bulanan 52 ev ve arsa sahipleri ile de anlaşma zemini arıyor. Yapımı planlanan yolun tamamlanması durumunda hem Yozgat il merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlarken, hem de çevre yolu niteliğinde Musabeyli, Haydarbeyli, Bişek, Cihanpaşa, Alemdar, Evci, Derbent köylerinin bulunduğu bölgeye de hitap etmiş olacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yurt caddesinde geçmiş dönem belediye başkanlarının bir çalışma yaptıklarını hatırlattı. Caddenin çok dar olduğunu, orada genişletme çalışmalarının yapıldığını dile getiren Köse, araç trafiği 10 yıl öncesine kadar Yozgat’ta 3 kat artığını, dolayısıyla şehir merkezinin bu yoğunluğu taşımadığını söyledi. Yurt caddesinin şehir merkezine alternatif bir yol olacağının altını çizen Köse, ‘’Salmanlı bölgesi dediğimiz Musabeyli, Haydarbeyli, Bişek, Cihanpaşa, Alemdar, Evci, Derbent bölgesinden gelen insanlarımızın şehir hastanesi ve diğer bölgelere geçebilmesi için burasını kullanması lazım. Orada 20 metrelik bulvar çalışmasını başlattık, şuanda 52 tane ev ve arsayı kamulaştırmak için ilgililere tebliğini gönderdik. Anlaşma zemini arıyoruz. Gelin görüşelim, biz burada yol yapacağız, sizin de bahçenizde 8-9 metre içeri gireceğiz ücret mukabilinde, anlaşalım diye tebligatları gönderdik. Gelenler oluyor, kimse malının gitmesini istemez, ama onlara da hak veriyorum, anasından basasından kalan yer veya kendi alın teriyle aldığı yerler. Fakat o yolunda bir şekilde açılması lazım. Kırmadan, dökmeden, onlarında gerçekteki metre karedeki değerlerini vererek, gerekirse arsa ile değişerek, üste para vererek, varsa mülk takası ile onların da kalbini kırmadan anlaşmaya çalışacağız, çünkü burası yol. Herkes kullanıyor. Günlük en az 20 bin kişi geçecek oradan. 20 metrelik yol duble yol demektir. Yurt caddesini geçtikten sonra orada ani bir daralma oluyor, iki araç yan yana geçemez halde. O yolu ceza evi TOKİ’ye giden yol ile bağlayacağız. Oradan gelen vatandaşlarımız gitmek istedikleri yere rahat bir şekilde gideceği için şehir merkezinin de trafiği azalacak’’ dedi.

ASFALT REKORU KIRDIK

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, geçtiğimiz yıl içerisinde yaptıkları asfalt çalışması ile rekor kırdıklarını söyledi. Son 4 yılda atılan asfaltın toplamı kadarını geçtiğimiz yıl içerisinde attıklarını hatırlatan Köse, ‘’Asfaltta rekor kırdık. Mahallelerimizde halen taş olan yerler var. Asfalt serilmesi içinde makine parkımızı güçlendirdik. Bulvarları açtık, biz istiyoruz ki bütün bulvarlarımız asfaltları atılmış, kaldırımları yapılmış, ışıklandırmaları ile birlikte yapılsın istiyoruz. Planladığımız 4 ana bulvar var. Yurt caddesi, İstiklal Lisesine doğru giden yer, Büyük Cami çevresinden başlayıp Cezaevine giden yol güzergahımız, eski öğretmen okulu şimdi Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nden başlayıp TOKİ’lere kadar giden yol güzergahı. Fatih mahallesinin inişi, şimdi ihalesi yapıldı, yıkım işleri devam ediyor. Millet Bahçemizin hemen kenarındaki sanayiye çıkan ikinci bulvar. Oralar bizim bu seneki planlarımız içerisinde. Söküme başlamadık, alt yapı ihalemizi bekleyelim diye. Alt yapı ihalemiz olacak onunla birlikte buna hız vereceğiz. Çünkü çok kapsamlı bir iş. 300 milyonluk bir iş. Bunun hemen sonuçlanmasının ardından yol sökümlerine başlayacağız. Hem alt yapı hem de üstünün tekraren yapılması. Millet bahçemizin bitimi ile birlikte orada gelişli gidişli yol yapacağız. O bulvarı hastane kavşağına tekrar bağlayacağız’’ diye konuştu.

