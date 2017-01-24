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Yozgat’a birlik mesajı!

24 Ocak 2017 Salı 06:24
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İstanbul Yozgatlılar Federasyonunun 7'ncisi gerçekleştirilen kongresinin ardından Ahmet Yılmaz başkanlığında oluşan yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı.

Yozgat’a birlik mesajı!
İstanbul Eyüp’te bulunan Ensari Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul’dan Yozgat’a birlik mesajı verildi.

EMİTT FUARI’NA ÇIKARMA YAPILACAK
EMİTT Fuarı için büyük bir hazırlık içerisinde olan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu yeni yönetimle birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

YENİ YÖNETİM TANIŞTI
İstanbul Yozgatlılar Federasyonunun yeni yönetimle birlikte gerçekleştirilen toplantıda yönetime yeni katılan üyelerin tanışması, görev dağılımı, federasyon bütçesi ve yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

PINARCIOĞLU DA YÖNETİMDE
Yozgat basının daha önceden yakından tanıdığı Kaan Pınarcıoğlu da yeni yönetimde görevini aldı. Pınarcıoğlu, federasyonun basın ve iletişimden sorumlu yönetim kurulu görevine getirildiği öğrenildi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Eyüp Sultam Camii yakınında yapılan toplantının ardından hatıra fotoğrafı çekildikten sonra toplantı sona erdi.

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