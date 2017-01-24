İstanbul Eyüp’te bulunan Ensari Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul’dan Yozgat’a birlik mesajı verildi.





EMİTT FUARI’NA ÇIKARMA YAPILACAK

EMİTT Fuarı için büyük bir hazırlık içerisinde olan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu yeni yönetimle birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirecek.





YENİ YÖNETİM TANIŞTI

İstanbul Yozgatlılar Federasyonunun yeni yönetimle birlikte gerçekleştirilen toplantıda yönetime yeni katılan üyelerin tanışması, görev dağılımı, federasyon bütçesi ve yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.





PINARCIOĞLU DA YÖNETİMDE