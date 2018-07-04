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Yozgat’a bir bakanlık

YOZGAT’ın yeni sistemde de bir bakanlık alması ihtimaline yüksek bakılıyor.

Yozgat’a bir bakanlık

YOZGAT’ın yeni sistemde de bir bakanlık alması ihtimaline yüksek bakılıyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:39
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Yozgat’a bir bakanlık

Siyasi kulisler ‘Cumhurbaşkanlığı kabinesi’ olarak adlandırılan yeni hükümetteki isimlere yoğunlaştı. Bakan adayları arasında üç müsteşar, bir vali ve bir genel müdürün adı geçiyor. Yeni dönemde Başbakanlık Müsteşarı hemşerimiz Fuat Oktay’ın ismi bakanlık için geçerken, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın Grupbaşkanvekili olarak görev alacağını konuşuluyor. Eskiden ‘denge, tecrübe’ gibi hesaplarla yapılan tahminler zorlaşırken ‘bakan yapmak için istifa ettirilecek. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen, 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine konusu, AK Parti kulislerinde gündem oluşturdu. Erdoğan’ın yardımcılarından birinin kadın olacağı, hem kabineye hem de grup yönetimine kadın siyasetçi alacağı belirtiliyor. AK Parti’nin, Meclis yönetiminde yer alacak yeni isimler de merak konusu. Erdoğan’ın yeni grup Başkanvekiliği görevine Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Bülent Turan ve Özlem Zengin gibi isimleri getireceği iddia ediliyor. TBMM Başkanlığı için Binali Yıldırım’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, yapılacak yeni düzenleme nedeniyle ‘grup başkanı’ seçiminin yapılmayacağı belirtiliyor. Kulislere göre, kabine için adı geçen bürokratlar arasında Başbakanlık Müsteşarı, hemşerimiz  Fuat Oktay ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da bulunuyor. Tekin, Özçelik ve Kartal’ın müsteşarlık yaptıkları bakanlıklarda değerlendirileceği, İstanbul Valisi’nin İçişleri Bakanı yapılacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı olarak kabineye alınması durumunda, Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği konuşulurken, Çelik’in Cumnhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağını öne sürenler de bulunuyor.

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