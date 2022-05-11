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Yozgat’a 90 milyon destek

Yozgat’tan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) için hazırlanan 112 projeye 90 milyonluk destek verildi. ORAN tarafından 2010-2022 yılları arasında Yozgat’a toplam 55 milyon liralık proje desteği verilirken, Yozgat’tan yapılan 124 faaliyet teklifi başvurusundan 50’si desteklenmeye uygun bulunarak bu projelere de 380 bin lira bütçe aktarıldı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:21
Yozgat’a 90 milyon destek

Proje dağılımlarına göre en çok destek alan Merkez ilçe olurken, Boğazlıyan ve Sorgun ikinci sırada yer alıyor. Yenifakılı ilçesinin ise henüz proje desteği almaya hak kazanmazken, 2021 yılında uygulanan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 6 proje 3,5 milyon lira, Yozgat özelinde uygulanan ikinci MDP kapsamında 8 proje 5 milyon lira, SOGEP kapsamında ise 2 proje 6 milyon lira destek almaya hak kazandı. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından toplam bütçesi 18,5 milyon lira olan 16 projeye 14,5 milyon lira destek sağlanmış oldu.
VALİLİKTE TOPLANTI
Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında ilgili kurum, Kaymakamlar, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Yozgat’ta devam eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı öncesi katılımcıları bilgilendiren ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “Yozgat’ta devam eden projelerimiz için başvuru sahibi kurumlarımızın yetkili temsilcileriyle fikir alışverişi yapacağız. Projelerde varsa sorunların çözümü için görüşeceğiz. Sayın valimizin katkılarıyla projelerimizin idamesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Toplantıda, Yozgat’ta yürütülen projelerle ilgili gelinen aşamaları değerlendireceklerini belirten Polat, “Şu ana kadar 2010-2022 yılları arasında 112 projemize 90 milyon destek sağladılar. Bu yılda Hayvan Hastanesi hariç yaptığımız 16 projeye 14 buçuk milyon destek aldık. Hayvan Hastanesi ile birlikte yaklaşık 30 milyona gelen bir destek var” ifadelerini diye konuştu. 
Geçen hafta Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında destek alacak projeler için sonuçların açıklandığını aktaran Vali Polat, “KOP’tan 12 projemize 11 Milyon destek sağlandı. Yakında imzalarımızı atacağız. Bu sene yaklaşık KOP’tan ve ORAN’dan 25 milyonun üzerinde destek aldık” şeklinde konuştu.
Sema Nur Koçaker

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