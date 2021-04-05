YOZGAT’A 77 MiLYON LiRA DESTEK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Yozgat’a geldi. Şahin, Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti, KOP İdaresi destekleriyle hayata geçirilen proje sahalarında incelemelerde bulundu. Şahin, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesi genelinde 2011 yılından bu yana toplam 1 Milyar 265 Milyon 430 bin lira tutarındaki önemli bir bütçeyi yönettiklerini belirterek, tüm destekler arasında en büyük payı 956 milyon 760 bin lira ile tarım projelerinin aldığını söyledi. KOP Başkanı Şahin, 2016 yılında KOP Bölgesi görev sahasına dahil edilen Yozgat’ın bölgenin önemli illerinden birisi olduğunu belirterek, ‘’Yozgat, 6 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile KOP Bölgesine eklendi. Yozgat’ın çok sektörlü ve eşzamanlı kalkınması bizim için son derece önemli. Buradan hareketle 2016-2020 yılları arasında il genelinde 181 proje için 77 milyon 922 bin lira hibe finansman desteği sağladık. Bölgenin su kısıtı gerçeğini göz önünde bulundurarak, 52 Milyon 203 Bin lira ile en büyük desteği kısa adı KÖSİP olan Küçük Ölçekli Sulama Programında yer alan 33 projeye ayırdık’’ dedi. Şahin, bu amaçla yürüttükleri projelerle bölgenin tarımsal ekonomisi adına önemli bir kazanım olduğunu, başkanlık olarak Yozgat’ta sulama projeleri ile 5 bin 208 hektar tarım alanını modern sulama sistemlerine kavuşturduklarını kaydetti. Şahin, ‘’TANAP kapsamında 6 ilçede 48 köyün içme suyu projelerini destekledik. KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında 33 projeye 4 Milyon 852 bin lira tutarında destek verdik. Desteklenen projeler arasında örtü altı tarım, çilek bahçesi kurulumu, bağcılık, yem bitkileri ve mera, tıbbi ve aromatik bitkiler, canlı hayvan, hayvan sağlığı ve hijyen, koyun yıkama makinesi, anıza ekim mibzeri, tarım alet-makinaları, ilkokul ve tarım meslek lisesi projeleri, mantarcılık, araştırma ve eğitim alt yapısının iyileştirilmesine yönelik projeler bulunmaktadır’’ diye konuştu. KOP Başkanı Şahin, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı kapsamında 20 projeye 9 Milyon 470 Bin lira destek verildiğini, program kapsamında örtü altı tarım, bağcılık, yem bitkileri, mera, tıbbi- aromatik bitkiler, arıcılık, portatif ağıl, karavan alımına yönelik projelerin de desteklendiğini bildirdi. Şahin, KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi projesi kapsamında Gübre Yönetimi projelerinin desteklendiğine de dikkat çekti. Şahin, KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP OKUYOR) ile 37 proje kapsamında farklı kategorilerdeki kütüphanelerin yanı sıra, millet kıraathaneleri, kitap temini ve çeşitli donanım desteği sağlandığını anlattı. Şahin, Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında ise gençlik merkezi, mesleki ve sosyal gelişim atölyeleri, üretim atölyesi, mahkum ve hükümlülerin sosyal hayata entegrasyonuna yönelik projelere destek sağladıklarını açıkladı.