YOZGAT’A 500 MiLYONLUK YATIRIM

Uluslar arası E-88 karayolunun Yozgat Sorgun arasındaki kesimine 100 bin metre kare alan içerisine yapımı planlanan proje tüm bölgeye hitap edecek. 2 bin kişinin istihdam edileceği merkezde güvenli alış veriş ön planda olacak ve araç satışlarında bir güvensizlik olması durumunda ise merkez yönetimi aracın fiyatını karşılayacak. Tuncerler Grup tarafından Mart ayı içerisinde temeli atılarak yapımına başlanacak olan Otonomi ve AVM projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’in öncülüğünde gerçekleştirilen Lansman toplantısında Tuncerler Grup yöneticileri ile birlikte projenin mimarları Türkiye’nin 5’inci büyük projesi olacak olan Otonomi ve AVM projesi hakkında bilgi verdi. Tuncerler Grup yöneticilerinden Uğur Tuncer, kardeşi İsa Tuncer ile birlikte böyle bir projenin Yozgat’a kazandırılması için kolları sıvadıklarını söyledi. Projenin Yozgat’a çok büyük bir katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Tuncer, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

TÜRKİYE’DE ÖRNEĞİ YOK

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ise, burasının Yozgat’ın ekonomisine büyük katkı sağlayacağını, bu projenin sadece Yozgat’a değil çevre illere de, ilçelere de ciddi katkı sağlayacak bir proje olduğunu vurguladı. Bu projenin yaklaşık 15 aylık hazırlık süresinin olduğunu hatırlatan Çelik, her şeyden önce bu dönemde, bu süreçleri yaşarken böyle bir yatırıma kalkışmak, bu yükün altına girmek gerçekten çok büyük bir iş olduğunu söyledi. Kendilerinin Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldikleri günden bu güne kadar gerek OSB’lerde ve gerekse diğer bölgelerde yapılan yatırımların her zaman yanında olduklarını anlatan Çelik, ‘’Bu süreçte de başından sonuna kadar biz yatırımcılarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. 15 aylık bir hazırlık sürecinde Türkiye’de örneği olmayan bir kompleks yapılıyor. Bu kompleks 500 milyon liranın üzerinde bir sermayeye sahip olacak’’ dedi.

2 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Proje tamamlanıp hizmet vermeye başladığında 2 bin kişinin istihdam edileceğinin altını çizen Çelik, ‘’Bununla beraber araç yedek parça bakım ve onarım noktasında Yozgat’ta ciddi bir öbeklenme oluşacak. Bunun akabinde ise ilerleyen yıllarda bu proje. Yozgat ekonomisinde, otomotiv sektöründe birçok şeyin alt yapısını hazırlayacak Projemiz E-88 karayolunun üzerinde doğu-batı, kuzey-güney kavşağının tam ortasında, hızlı tren istasyonu, hava alanı, Organize Sanayi Bölgesi, Hayvan Pazarının tam ortasında olması nedeniyle ciddi bir canlılık sağlayacak. Sorgun ile Yozgat’ın birleşme noktasında bu proje ile birlikte oradaki bütün artelin daha ciddi değer kazanmasına, insanların oraya yönlenmesine sebep olacak. Bu projeyi hazırlarken fizibilite sürecinde buna benzer yapılmış bütün projeleri tek tek inceledik. Yapılan hataları, içerideki esnafın ticaret yaparken ki beklentileri halkın beklentileri, müşterilerin beklentileri derken ciddi bir süreç geçirdik. 15 ay gecemizi gündüzümüze kattık, yatırımcılarımızla, proje ekiplerimiz ile, mimari ekibimiz ile birlikte çok da güzel bir şek çıktı ortaya. Bu projenin benzerleri Türkiye’de yapılmış Otonomi isim hakkını biz aldığımızda Türkiye’de 15-16 tane Otonomi projesi vardı. Bu projenin 17’incisi yapılıyor ve diğer yapılan projelerden daha üstün. Hem yaşam alanı olarak farklılıkları var, bire bir örneği yok bu projenin’’ şeklinde konuştu.

YOZGAT BÖLGENİN EN

KALİTELİ PAZARINA

SAHİP OLACAK

Vatandaşların güvenli bir şekilde ticaret yapılabilecekleri bir yer olacağına dikkat çeken Çelik, ‘’Burada bulunacak esnafın ise Motorlu Araçlar Federasyonuna üye olmaları gerekiyor. Burada ikinci el ve sıfır otomobilde Yozgat bölgenin en kaliteli pazarına sahip olacak. Diğer illerden de buraya insanlar araç almak için, araç satmak için gelecekler. Böylece Yozgat ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak’’ diye konuştu.

3 MİLYONUN ÜZERİNDE

ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik konuşmasını şu şekilde sürdürdü; ‘’Burada yıllık 3 milyonun üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. Bugün Erzincan’dan, Erzurum’dan, Sivas’tan geçen bir vatandaş burada aracını satmak isterse buraya gelecek, yemek yemek isterse buraya gelecek, konaklamak isterse buraya gelecek, ailesi ile birlikte gelip çok geniş ve rahat bir ortamda bu tür faaliyetlerini burada yürütecek. Burada bulunan AVM ise outlet bir AVM olacak. Yol üzerinden geçen vatandaşlara hizmet ederken aynı zamanda il genelinden hafta sonu insanlar sosyalleşmek için gidebilecekleri bir alan oluşturmuş olacağız. Yozgat’ta bu zamana kadar özel sektörün yapmış olduğu bir proje. Bu rakama özel sektörde ulaşmış tek bu proje olacak. Bunun daha büyüklerini önümüzdeki günlerde devam etmesini istiyoruz. Bu projenin fizibilite çalışmalarını yaparken arazinin yapısal olarak, ruhsatlandırılmasında, bu noktaya gelmesinde biz Ticaret Sanayi Odası olarak yatırımcılarımızın yanında olduk. Bizimde yanımızda olan devlet büyüklerimiz oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a, Anayasa Komisyon Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’a, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, Ali Keven, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Sorgun Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Arslan’a da teşekkür ediyorum’’

Projenin mimari tasarımcısı Dzine Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Onur Zöngür, Dzine tasarım olarak yaklaşık 95 dönüm arazide seçkin, dinamik Türkiye’de İstanbul ve Ankara’da bunun büyük örneklerinin olduğunu ancak onların da üzerine çıkacak bir kalite anlayışı ile Yozgat Sorgun arasındaki bölgeye ikonik bir yapı olacak kimlik kazandıracak bir yapı tasarlamaya gayret ettiklerini belirtti. 12 bin metre kare bir AVM’nin olacağını dile getiren Zöngür, ‘’Yol üstü alışveriş merkezlerinden ziyade daha detaylı ve rakiplerinden ayrışan bir yaklaşıma sahip olacak hem işletme hem de tasarım olarak. Otonomi bölümünde toplam 17 bloğumuz bulunuyor. Toplam 280 mağazamız bulunacak ve bunlar 7 ayrı tipte olacak. Farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde planlanıyor. 2 katlı bir AVM’miz var, 6 katlı bir otelimiz var. Bu arada Otonomi kısmı için Türkiye’de standart olan minimum 6 aracında üzerine çıkıyoruz. Burada satılan her hücrenin minimum 6 araç, hatta üzerine çıkıyoruz ortalamada 7,2’lerdeyiz. Bu anlamda da Türkiye’deki diğer örneklerinden ayırıyoruz. Şuana kadar İstanbul ve Ankara’da bunu bu şekilde yapan çok fazla örnek yok. Yol üzerinde bu projenin cazibesini arttıracak olan İkonik yapılar mevcut. İkonik bir girişimimiz, davetkar bir girişimimiz var. Buradaki açılar bizi içeri doğru davet ediyor. Banka, noter, bir takım araç tespit istasyonları dahil, bir takım parçalarımız olacak. Standart binek araçlardan ticari araçlara kadar uzanan bir çözümümüz var. Ön tarafta da çözümüne devam ettiğimiz ve daha da detaylandırdığımız AVM ve Otel kısmı yolda bizi ilk karşılayan ikonik yapı olacak ama arka tarafta da çok örneği görülmeyen katta bir satış olacak. Bu projeyi de diğerlerinden ayıran doğru bir yaklaşım olacak. Bir camimiz olacak. 8 metre yüksekliğinde iki katlı yapılarımız var, en yaygın olan tipimiz de önünde 9 araçlık oto parkı olan iki katlı yapılarımız olacak. Şeffaf geçirgen bir yapı, davetkar, içerideki araçları da görebildiğiniz cam alanları büyük kayar kapılar ile içerideki giriş çıkışı konforlu bir şekilde sağlayan üstteki saçak tasarımı ile biraz daha modern görünen bir parçada toplamaya çalıştık. Her katta 4’der tane satış birimimiz olacak. Farklı parçamız olacak ve bunlarda dışarıdan kendini gösterip burada dışarıda çalışan mağazaların isimleri yer alacak. Katlı bir otopark gibi ancak şeffaf ve geçirgen korkulukları ile buradan araçları görüp dikkatinizi çekip ilgili kata çıkabileceksiniz. Burada katlar arası transfer araç asansörleri ile sağlanacak. Bu sistemin ilk örnekleri İstanbul’da başladı ama gelinen noktada tamamının artılarını aldığımız, eksilerini de devre dışı bıraktığımız bir tasarım. Bu devam ettikçe bizde detaylanıyor ve aslında büyük oranda tamamlandı ancak ince detaylarla da malzeme, kaliteli malzeme ile taçlandırıp projeyi sonlandıracağız. Burası uzun yıllar hizmet verecek. Buradan satın alanların da cazibe merkezi haline getirebileceği, yollardaki otoparklara kadar düşünülmüş bir durum var. Otopark önemli bir konfor, buraya gelen insanların burada rahatça park edip içeriye girmesi büyük bir konfor. Burada en kalabalık dönemde bile konforlu bir şekilde insanlarımızın zaman geçireceği şekilde düzenleme yapacağız. Bu projenin aslında bir örneği yok. Türkiye’deki tüm projelerden ayrılmasının bir sebebi de bunun bir yaşam merkezi olarak tasarlanması. Ailecek gelip zaman geçirilebileceği gibi satış işlemleri de keyiflice yapılabilecek’’ dedi.

YAŞAM ALANI OLACAK

Tana Mühendislik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tibukoğlu ise Uluslararası platformda söz sahibi olan birçok şirkette çok uzun yıllar görev aldığını, meslekte 20 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu belirtti. 20 yıla yakın geçmişinde hem yatırım ayağında hem yapım ayağında hem de işletme ayağında bulunmuş biri olarak yüzde yüz güvendiği inandığı bir proje olduğunun altını çizen Tibukoğlu, ‘’Yozgat’ta 2 tane büyük eserimiz var, bu üçüncüsü olacak. Yatırımcı açısından baktığımızda inşaat maliyetlerinin bu denli yükseldiği bu dönemde yatırım yapmak çok kıymetli. Bundan dolayı hepimizin görevi bu yatırımı desteklemek. Ben bunun önemli bir ayağında şahsen bulunuyor olacağım. Bu projenin tasarım aşamasında ilk fikri ortaya koyduklarında bir sanayi yapısı gibi değil de içerisine girdiğimizde yaşam alanı şekline getirmek istedik. Bu yüzden tek tip yapıdan çıkararak hem otel, hem AVM, hem showroomlar hem de galericiler sitesi ile birlikte farklı yapılar ile güzel bir ticari kompleks haline getirdik. Herkes yatırım yapabiliyor ama farklı kılmak lazım. Tasarım çok ön plana çıkıyor. Konuttan tutun, ticari alana kadar iyi tasarlanmış yapılar hem kıymetli oluyor, hem de müşteri potansiyelini çok ciddi anlamda arttıyor. Bunu hedefledik ve bu hedefe ulaştığımızı düşünüyorum. Çok kısa zamanda bunu hayata geçirebiliriz. Buna da inanıyoruz. İnşallah memlekete böyle güzel bir kompleks hayırlı uğurlu olur’’ diye konuştu.