Yozgat’a 5 yıldız otel

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’a 5 yıldızlı otelin şart olduğuna vurgu yaparak, "Hep söyledim. Yozgat’a 5 Yıldızlı bir otel şarttır, zorunludur. Onun için bir çağrı yapıyoruz. Kim yapmak istiyorsa, biz ona her türlü desteği vermeye hazırız’’ dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 5 yıldızlı otel yapımı için taliplinin çıkmaması durumunda, ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak devreye İl Özel İdaresi’nin girebileceğini ifade etti. Bozdağ, ‘’Eğer kimse atmazsa biz Özel idare olarak bu adımı kendimiz atacağız. Çünkü iyi bir otel buraya yatırım yapan iş adamlarının hem kendi hem mühendislerinin hem de çalışanlarını gönderdiği zaman kalabileceği konforlu bir güvenli bir yer olması lazım. Şimdi siz bunu yapmadığını zaman üzerine bir şey koyamazsınız" diye konuştu.

