Yozgat’a 36 milyon liralık yatırım

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat İl Özel İdaresi bütçesinden İl Merkezine kırsal altyapı ile proje ve üst yapı çalışmaları kapsamında 36 milyon 135 bin liralık yatırım yaptıklarını söyledi. 5,4 kilometre BSK sıcak asfalt çalışması yaptıklarını dile getiren Nazlı, 13,7 kilometre 1’inci kat asfalt sathi kaplama, 18 kilometre 2’inci kat sathi kaplama, 250 kilometre yama, 400 kilometre ise reglaj ve stabilize yol çalışması gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. 2 bin 795 metre kara köylerde kilit parke çalışması gerçekleştirdiklerinin altını çizen Nazlı, ‘’2 adet içme suyu tesisi, bakım ve onarım çalışması yaptık. Program haricinde 368 tane kanalizasyon ve içme suyu tesisi yapım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Tarımsal sulama tesisleri kapsamında yine İl Özel İdare bütçemizden 3 adet tarımsal sulama tesisini Yozgat il merkezinde bulunan köylerimize kavuşturduk. İlimize büyük katkı sunacağına inandığımız çok amaçlı hayvan hastanesi ve hayvan borsası binamızda inşaat çalışmaları ise halen devam etmekte. Emniyet hizmetleri kapsamında ise ilimiz merkezine yapılan çocuk trafik eğitim parkımın yapımına yine il özel idaresi olarak destek verdik. Sağlık Hizmetleri kapsamında ASM-TSM hizmet binasını yaptık’’ dedi.