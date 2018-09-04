Yozgat’a 275 öğretmen

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ‘Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimize ihtiyaca binaen daha önce ücretli öğretmenlik yapanlar arasından alınan 5 bin sözleşmeli öğretmen içerisinden 28 branşta 275 öğretmen kontenjanı verildi’ denildi.

Öğretmenlerin bu ay ayı içeresinde atamalarının gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik için Yozgat’a atanacak öğretmenlerin 4+2 yıl çalışacakları ifade edildi. 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu Yozgat’a gelecek öğretmenlerin, atandıkları 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacakları kaydedildi. Açıklamada, ‘’Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek olup, 4 yıl sonunda kadroya alınacak. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler, atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecekler. Bu kapsamda 6 yıl boyunca ilimizde görev yapacak olan öğretmenlerimiz, uzun vadede öğretmen ihtiyacını karşılamış olacak’’ ifadelerine yer verildi.