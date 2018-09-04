Yozgat’a 275 öğretmen

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ‘Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimize ihtiyaca binaen daha önce ücretli öğretmenlik yapanlar arasından alınan 5 bin sözleşmeli öğretmen içerisinden 28 branşta 275 öğretmen kontenjanı verildi’ denildi.
Öğretmenlerin bu ay ayı içeresinde atamalarının gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik için Yozgat’a atanacak öğretmenlerin 4+2 yıl çalışacakları ifade edildi. 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu Yozgat’a gelecek öğretmenlerin, atandıkları 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacakları kaydedildi. Açıklamada, ‘’Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek olup, 4 yıl sonunda kadroya alınacak. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler, atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecekler. Bu kapsamda 6 yıl boyunca ilimizde görev yapacak olan öğretmenlerimiz, uzun vadede öğretmen ihtiyacını karşılamış olacak’’ ifadelerine yer verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ‘Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimize ihtiyaca binaen daha önce ücretli öğretmenlik yapanlar arasından alınan 5 bin sözleşmeli öğretmen içerisinden 28 branşta 275 öğretmen kontenjanı verildi’ denildi.
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