Yozgat’a 24 doktor tahsisi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı tarafından İl ve İlçelerinde görevlendirilmek üzere 104’üncü dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında 18 Uzman, 6 Tabip toplam 24 doktorun kadro tahsisi yapıldığını söyledi. Tahsisi gerçekleştirilen 24 doktorun atamalarını en kısa sürede gerçekleştirileceğine vurgu yapan Başer, ‘’Yozgat’ımıza ve ilan edilen kadrolara atanacak doktorlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.