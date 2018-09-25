Yozgat’a 2 ödül

Törende, Yozgat valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte Hürriyet Gazetesi Yazarı hemşerimiz Ahmet Hakan da ödüle layık görüldü. Törende Türkiye’de hukukun ve demokrasinin gelişmesine katkı sağlamış kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci Ahmet Hakan Coşkun, Türkiye Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, HSK üyeleri Alp Arslan ve Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Teknik Direktör Bülent Uygun törende ödül alan isimler oldu. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, verilen ödülün önemli olduğuna dikkat çekerken, Ahmet Hakan da, ödülü almaktan onur ve şeref duyduğunu dile getirerek, kendisini bu ödüle layık gören hukukçulara teşekkür etti.

