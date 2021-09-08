YOZGAT YEŞERECEK

Yozgat Valiliği ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalan protokol ile tarım alanları dışında kalan ve hazineye ait olan arazilerde gelir getirici ağaçlar dikilerek ekonomiye kazandırılması planlandı.

Yozgat Valiliği’nde Yozgat Valisi Ziya Polat ile Kayseri Orman Genel Müdürü İsa Çapkın’ın da katılımı ile gerçekleştirilen protokol töreni düzenlendi. Törende konuşan Kayseri Orman Genel Müdürü İsa Çapkın, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’yle birlikte Yozgat Valiliği arasında tarım yapılmasına uygun olmayan maliye hazinesine ait atıl durumda olan boş arazilere gelir getirici fidanlar dikilerek ekonomiye kazandırılması için protokol imzaladıklarını söyledi. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın göreve başladığında bu tip arazilerin gelir getirici tür ağaçlandırılması yapılarak ekonomiye kazandırılması noktasında talimatlarının olduğunu hatırlatan Çapkın, ‘’Bizler de o talimat doğrultusunda bir protokol hazırladık. Bizim burada Orman Müdürlüğü olarak üstlendiğimiz görev Valilikçe belirlenecek olan Maliye hazinesine ait olan arazileri toprak işlemesinin yapılarak daha sonra bunların gelir getirici tür fidanlarıyla dikiminin sağlanması ve üç yılda bakımının yapılması, ot alma, çapalama işlerini yaparak bu projemizi neticelendireceğiz. Proje süresi üç yıl ancak tarafların karşılıklı anlaşmasıyla proje süresi uzatılabilir’’ dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini ancak Bölge Müdürüyle konuşurken kendilerinin milleti de bu işe ortak etmeleri gerektiğini düşündüklerini hatırlattı. Devlet olarak çam, kayınlar diktiklerini vurgulayan Polat, ‘’Bunlar dışında milletimizin menfaatine olacak gelir getirici ağaç ve bitkiler de dikmek istedik. Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olan arazilerde incelemeler yapıyoruz, tarım arazisi olarak kullanılmayan sulu ve ağaçlandırmaya uygun olan arazileri tespit edip buralarda gelir getirici olan ceviz, mahlep, ahlat gibi ağaç fideleri ile adaçayı, kekik, nane gibi tıbbi aromatik bitkilerinin dikimini gerçekleştirip vatandaşlarımızın gelir elde etmelerine imkan sağlayacağız. Elimizdeki imkanları orman teşkilatımızla birleştirerek vatandaşımıza gelir getirecek bitki türlerini, ağaç türlerini kazandırmamız lazım. Protokolü üç yıllığına imzalıyoruz ama bu protokol ömür boyu devam edecek diye inanıyorum. Vatandaşımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum. Gelir getirdikten sonra vatandaşımızın bu ağaçlara bizden daha iyi koruyacağına inanıyorum. 11 Kasım olan Milli Ağaçlandırma Günü’nde bu ağaçları toprakla kavuşturmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından Yozgat Valiliği ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı. •İHSAN ÇELİKKAYA•