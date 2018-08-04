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'Yozgat' yazmayan Yozgat Yolu...

YOZGAT Yolu nerededir? Bileniniz yoksa hemen söyleyelim; Ankara'da.  Sık sık haberlere de konu olan Ankara'daki Yozgat Yolu'na bir çoğunuzun yolu düşmüştür.

'Yozgat' yazmayan Yozgat Yolu...

YOZGAT Yolu nerededir? Bileniniz yoksa hemen söyleyelim; Ankara'da.  Sık sık haberlere de konu olan Ankara'daki Yozgat Yolu'na bir çoğunuzun yolu düşmüştür.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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'Yozgat' yazmayan Yozgat Yolu...

Keçiören bölgesinden Çevre Yolu'na geçişi sağlayan bu yol, sık sık trafik kazalarının meydana gelmesiyle ünlenmiştir. Yolumuz buraya düştü. Keçiören'den Çevre Yolu'na ulaşabilmek için giriş yaptığımız Yozgat Yolu'nu herhangi bir uyarı levhası olmaması nedeniyle önce transit geçtik. Sonra 'Siri' sayesinde yolu bulduk. Çevre yoluna giriş yaptık. Yozgat Yolu dahil çevre yoluna girişte aynı istikametteki illerin ismi sıralanmış, hatta aynı yolu kullanan Ankara'da ikamet edenlere, hangi bölgeye buradan gidebilecekleri belirtilmiş. Ne yazıkki Yozgat'a da bu yoldan gidildiği, üstelik Yozgat Yolu'nda bile belirtilmemiş. Çevre yolundan çıkıp, Kırıkkale girişine kadar Yozgat ismini görmeniz mümkün değil. Diğer bir levha ise Yozgat-Samsun yol ayrımında. Bilesiniz. Bilenler bilmeyenlere anlatsın...

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