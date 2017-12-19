"Yozgat Valiliği Mesai Saatlerini Değiştirdi"

Yozgat Valiliği, m yarın sabahtan itibaren mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin sabah saat 08.30’da başlayıp, saat 12.30’da tamamlanacağı belirtildi. Öğleden sonra saat 13.30’da başlayacak mesai saat 17.30’da tamamlanacak. Açıklamada, ‘Engelliler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri valiliğimiz makamından onay alınmak suretiyle belirlenebilecektir’ denildi.