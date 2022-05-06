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Yozgat Valiliği 3’üncü sırada

Türkiye genelinde oluşturulan ‘Valiler ve Valiliklerin Sosyal Medya Performanslarına İlişkin Rapor’a göre Yozgat Valiliği 3’üncü sırada yer aldı.

06 Mayıs 2022 Cuma 01:01
Yozgat Valiliği 3’üncü sırada

Teleskop APP, valiler ve valiliklerin 2022 Nisan ayı sosyal medya etkileşim sonuçlarını paylaştı. Raporda valiler ve valiliklerin Twitter, İnstagram, Facebook etkileşimleri yer aldı. Firma, raporu hazırlarken Twitter gönderilerinin beğeni, retweet, alıntı ve yorum, Facebook gönderilerinin beğeni, reaction, paylaşım ve yorum, İnstagram gönderilerinin beğeni ve yorum sayılarının toplamlarına göre çalışma gerçekleştirdi. Valiliklerin sosyal medya etkileşim raporunda Sivas Valiliği ilk sırada, Gaziantep Valiliği ikinci, Aksaray Valiliği ise üçüncü sırada yer aldı. Valiliklerin sosyal medya analiz raporuna göre Sivas Valiliği’nin toplam etkileşimde açık ara önde olması da dikkatlerden kaçmadı. Valiler ve valiliklerin sosyal medya performanslarına ilişkin hazırlanan raporda Sivas Valiliği Facebook hesabı da etkileşim ve gönderide liderliği kimseye bırakmazken, bu kategoride 2’inci sırayı Aksaray Valiliği, 3’üncü sırayı ise Yozgat Valiliği aldı.

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