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YOZGAT UNUTULDU!

Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Aslan, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’de ‘Yamula Sulama Projesi’ kapsamında devam eden çalışmalara Yozgat’ın da dahil edilmesini istedi.

05 Ekim 2021 Salı 00:08
YOZGAT UNUTULDU!

1971 YILINDA PROJELENDiRiLDi

Kızılırmak Nehri üzerinde 1971 yılında projelendirilip, 1990 yılında yatırım programına dahil edilen Yamula Projesi kapsamında Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’e yönelik sulama projesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, aynı proje kapsamında yer alan Yozgat unutuldu. 2003yılında su tutulmaya başlanılan Kayseri’nin Yemliha bölgesinde inşa edilen Yamula Barajı’nın Yozgat kesimini ilgilendiren sulama projesi ile ilgili çalışmalara da başlanılması istendi.

PROJEYE DAHiL EDiLSiN

Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Aslan, Yenifakılı ilçesindeki DSİ yatırımlarını ve çalışmalarını denetlemek üzere gelen DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ile görüşüp, durumu iletti. Aslan, Fehimli Göletinin Yamula Sulama projesi kapsamına dahil edilerek, bölgedeki tarım alanlarının sulanmasını talep etti. Yenifakılı İlçesi sınırları içerisindeki Fehimli Göletinin 11 milyon metreküp depolama hacmine sahip olduğu, 10 bin dekar tarım alanının sulandığı kaydedildi. 

YAMULA PROJESi

Yamula Barajı projesi Yozgat ile birlikte Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir illerindeki yaklaşık 150 bin dekar tarım alanının sulamasının yapılması öngörüldü. Yozgat’ın Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçeleri ile Ovakent, Fehimli, Aşağı Hasinli, Küçüköz, Büyüköz, Karakoç, Çokumağıl, Bektaşlı, Yeşilhisar’ı kapsayan 34 bin 520 hektar tarım alanının sulanarak, daha bol, kaliteli ürünlerin alınmasına vesile olması hedeflendi. 27 Aralık 2003 yılından itibaren su tutulmaya başlanılan Yamula Barajı ile ilgili projenin Kayseri’yi ilgilendiren kısımlarının önemli bölümü tamamlandı. 

YOZGAT'A SIRA GELMEDi

Nevşehir ve Kırşehir illerini ilgilendiren sulama projelerinin yatırım programına alınarak, başlanılan çalışmalar devam ediyor. 2005 yılında işletmeye alınan Yamula Barajı projesinin ilk etabının ardından, Boğazlıyan bölgesi sulama projesinin yatırım programına dahil edilmesi noktasında gerekli takip yapılmayınca, projenin unutulduğu ileri sürüldü. •Seyfi Çelikkaya• 

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YOZGAT UNUTULDU!
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