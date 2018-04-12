YOZGAT UNUTULDU!

Yozgat’ın adı bile geçmedi. Hestourex 2018 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Antalya Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Amacı, ülkemizde turizmi 12 aya yaymak, nitelikli turizm hareketi sağlamak olan Hestourex 2018’e bu yıl yurtdışından 5 bin kişiye yakın yabancı alım heyeti katıldı. Hestourex Fuarının ana teması, sağlık turizmi, bunun yanında spor ve alternatif turizm potansiyelinin tanıtılması oldu. Ülkemizin özellikle son yıllarda sağlık sektöründe çok ciddi mesafeler kat etmiş olmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin üstün kalitesi, uygun fiyatla veriliyor olması; başta Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurtdışından birçok tedavi merkezi ve sağlık turizm acentesinin alım heyetleri ile fuara katılımına olanak sağlandı. Yozgat, Sivas, Kayseri bölgesindeki sağlık turizmi, alternatif turizm potansiyelini öne çıkartmak amacıyla fuara katılma kararı alan ORAN, Yozgat’ı unutmayı tercih etti.

Kayseri ve Sivas’ta faaliyet gösteren hastane ve spor işletmelerinin yaptığı 200’e yakın B2B görüşmesinde, dünyanın pek çok ülkesinde gelen sağlık turizm acenteleri, sağlık bakanlıkları, sağlık kurumları ve özel hastalar ile görüşmeler sağlandı. B2B görüşmelerden son derece memnun ayrılan kurumlar bu görüşmeler ile kendilerine yeni pazar fırsatları doğduğunu belirterek, orta ve uzun vadede bu görüşmelerden sonuç almayı beklemeye başladı. Kayseri ve Sivas’taki alternatif turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik aktif rol üstlenen ORAN, Yozgat’taki alternatif sağlık, turizm alanlarını yok saydı.

