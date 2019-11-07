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Yozgat tarihi konuşulacak

YOZGAT Bozok Üniversitesi, ilin tarihi düzeyini araştırmaya yönelik ilk adımı çalıştay ile atmak üzere programını netleştirdi.

Yozgat tarihi konuşulacak

YOZGAT Bozok Üniversitesi, ilin tarihi düzeyini araştırmaya yönelik ilk adımı çalıştay ile atmak üzere programını netleştirdi.

07 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Yozgat tarihi konuşulacak

Üniversite tarafından düzenlenen ‘Yozgat tarihi ve kültürü’ başlıklı çalıştay, 15 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çalıştay saat 09.30’da başlayacak. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat tarihi ve kültürüne yönelik ciddi bir çalışmanın bulunmadığını, parçalı yapılan çalışmaların dışında toplu bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Karadağ, Yozgat’ın tarihi ve kültürünün kapsamlı bir şekilde ele alınacağı çalıştayın akebinde alan çalışmaları da yapılarak, elde edilecek bilgilerin daha sonra değerlendirileceğini ifade etti. 

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Yozgat Tarihi Konuşulacak
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