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Yozgat tanıtılıyor

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yozgat’ta turizm potansiyeli olan yerleri ve kültürel varlıkları paylaşıp, ‘Bil Bakalım Burası Neresi?’ diyerek Yozgat’ı tanıtıyor.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:45
Yozgat tanıtılıyor

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü her hafta sosyal medya hesabından ‘Bil Bakalım Burası Neresi?’ diyerek paylaşıp yapıp, takipçilerinden paylaşılan yeri bilmelerini istiyor. Doğru cevap veren takipçilerin arasından çekiliş yapan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kazanan takipçilerine Yozgatlı yazarların kitaplarını hediye ediyor. Ekim ayında başlatılan projeye il dışından da katılımlar oluyor. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından paylaşılan yerlerle ilgili ipucu içeren bilgiler de verilerek, o yerin tanıtımına katkı sağlanıyor. Yozgat’ı tanıtmak, turizm potansiyeli olan yerleri ön plana çıkartmak, Yozgat’ın kültürel ve tarihi bilgilerini paylaşarak vatandaşlarda bilinç oluşturmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, ‘’Her hafta sosyal medya hesaplarımızdan Yozgat’ta bulunan bir yerin fotoğrafını paylaşarak, takipçilerimize soruyoruz, cevap verenler arasında çekiliş yapılarak Yozgatlı yazarlarımızın kitaplarını takipçilerimizle buluşturuyoruz. Yozgat merkez, ilçelerimize, İstanbul ve Kocaeli’nden de takipçilerimize kitap gönderimi yaptık’’ diye konuştu. Proje kapsamında şimdiye kadar takipçilere, Kirazlı Göleti, Sarıkaya Roma Hamamı, Çekerek Lavanta Adası, Çandır Şah Sultan Han Türbesi, Akdağmadeni Kilisesi (Sofya Kilisesi), Kerkenes Harabeleri, Akdağmademi Muşali Kalesi (Behramşah Kalesi), Tokmak Hasan Paşa Cami (Şefaatli-Paşa Köy), Atatürk Yolu (Saray Köyü) ve Çayıralan Çerkez Bey Türbesi soruldu. Çekilişi kazanan takipçilere ise Osman Karaca, Yusuf Karakaya, Siyami Yozgat, Songül Yurdagül Aksoy ve Abdurrahim Zararsız gibi Yozgatlı yazar ve şairlere ait kitaplar hediye ediliyor. •Sümeyye İlhan•

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