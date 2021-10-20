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YOZGAT TANITILACAK

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Yozgat Bozok Üniversitesine eğitim almak üzere gelen gençlere ili tanıtmak amaçlı gezi programladı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:54
YOZGAT TANITILACAK

SORGED Başkanı Halil Uğuz, Yozgat Bozok Üniversitesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başladığını hatırlattı. Uğuz, ‘’Bozok Üniversitesinde okuyan veya Yozgat'a ilk kez gelmiş gençlerimiz için Yozgat'ı tanıtmak amaçlı etkinlikler düzenleyeceğiz. Bunlardan ilkini bu hafta sonu Kazankaya Kanyonuna ve Yozgat`a yapacağız. Bozok Üniversitesinden katılacak gençlere öncelik vereceğiz’’ dedi. Uğuz, 2021- 2022 eğitim-öğretim yılının, sağlıklı, huzurlu mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi temennisinde bulundu, gençleri derneğin faaliyetlerine katılmaya davet etti.

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