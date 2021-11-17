Yozgat tam bana göre

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 16- 21 Kasım’da Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik yapılan ‘Tam Bana Göre Festivali’nde Yozgat Belediyesi stant açarak Yozgat’ı tanıtmaya başladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Bozok Yaylası’nın güzelliklerini ve gençlerimize özel projelerimizi sergilemek için Başkent Millet Bahçesi’nde kurulan ‘Tam Bana Göre Festival’ de yerimizi aldık. Ankara’da bulunan tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz ve gençleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz’’ dedi.

ERDOĞAN DA

KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DA Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Tarih boyunca toplumların taşıyıcı dinamiklerinin hep gençler olduğunu belirten Erdoğan, gençleri hiçbir baskı, zulüm ve engelin durduramayacağını söyledi. Erdoğan, yakın tarihte bunun sayısız örneğinin olduğunu hatırlatarak Çanakkale Savaşı'nın bu ülkenin gençlerinin yedi düvele meydan okuyuşunun ve canları pahasına zafere yürüyüşünün destanı olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal'in Trablus, Suriye, Kafkasya ve Balkanlarda bizzat içinde yer aldığı mücadelelerin hepsinin de bu ülkenin gençlerinin fedakarlığıyla yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milli Mücadele'nin kazanılması ve Cumhuriyet'imizin kurulması da aynı şekilde gençlerin eseridir. Cumhuriyet döneminde tek parti zihniyetine ve zulmüne karşı verilen mücadelede de gençlerimiz hep en ön saflardaydı. İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif, İstanbul'da vefat ettiğinde cenazesini sessiz sedasız gömmek isteyenler gençlerin ta kendileriydi. Gençler kendilerini hep bu fotoğrafın içinde buldu."

Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in tüm ömrünü gençlerin heyecanını ayakta tutmak ve harekete geçirmek için harcadığına değinerek şunları söyledi: "Cemil Meriç, o engin birikimi ve derin kavrayışıyla gençlerimize tüm renkleri ile dünyayı tanıtmak için yıllarını vermiştir. İdeolojisinden bağımsız olarak önemli bir şairimiz olan Nazım Hikmet, gençlerle var olmuş, gençlerle yaşamaya devam etmiştir. Yahya Kemal'den Tanpınar'a, Pakdil'den Karakoç'a kadar medeniyet pınarımızı besleyen isimlerin hepsi de gençlerimizle yol yürümüşlerdir. İletişim imkanlarının kısıtlı olduğu geçmiş dönemlerde bu isimlerin kendilerine de eserlerine de ulaşmak gerçekten zordu. Ama biz o dönemin gençleri olarak ne yapıp edip fikir ve kültür üstatlarımızın önümüze serdiği zenginliklerden hissemize düşeni almanın hep gayreti içinde olduk."