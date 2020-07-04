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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:51
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

AKDAĞMADENİ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Akdağmadeni ve Kadışehri ilçelerinde izinsiz kazı yaparak tarihi eser aradıkları iddia edilenlerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen kamu görevlisinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'e ait kitaplar ile tarihi eser niteliği taşıyan 40 obje, ruhsatsız av tüfeği, 47 fişek, 9 milimetre 2 tabanca fişeği, 2 dedektör, arazi alan tarama cihazı ve tarihi eser aramada kullanılan arazi boşluk tespit çubuğu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Yozgatta Tarihi Eser Operasyonu: 6 Gözaltı
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