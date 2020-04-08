Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92230
ALTIN
359.619
DOLAR
6.7768
STERLİN
8.3453
EURO
7.3563

Yozgat'ta Riskli alanlar neresi?

Yozgat'ta hangi mahalleler riskli bölge ilan edildi?

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:44
Yozgat'ta Riskli alanlar neresi?

YOZGAT merkezde bazı yerler 'riskli alan' ilan edildi. Yozgat'ta bazı yerler Yozgat merkezde bazı yerler 'riskli alan' ilan edildi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, il merkezinde Medrese ve Yukarı Nohutlu (2. Mıntıka) Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 52 bin 170 metrekare büyüklüğündeki bölgenin, riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.Söz konusu karar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesine göre alındı.Kararda, riskli alanın kroki ve koordinatı da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Riskli Mahalle.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş, Beraat Kandilini evinde geçirdi
Vatandaş, Beraat Kandilini evinde geçirdi
şiddetli rüzgar ahır yıktı
şiddetli rüzgar ahır yıktı
MASKELER YOZGAT’TAN
MASKELER YOZGAT’TAN
Kullanılmış maske ve eldivenleri sokağa ATMAYIN!
Kullanılmış maske ve eldivenleri sokağa ATMAYIN!
Duyarlı başkanlara TEŞEKKÜR
Duyarlı başkanlara TEŞEKKÜR
Sağlıkçılara maske
Sağlıkçılara maske
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim