Yozgat'ta Riskli alanlar neresi?

YOZGAT merkezde bazı yerler 'riskli alan' ilan edildi. Yozgat'ta bazı yerler Yozgat merkezde bazı yerler 'riskli alan' ilan edildi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, il merkezinde Medrese ve Yukarı Nohutlu (2. Mıntıka) Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 52 bin 170 metrekare büyüklüğündeki bölgenin, riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.Söz konusu karar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesine göre alındı.Kararda, riskli alanın kroki ve koordinatı da yer aldı.