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Yozgat
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Yozgat'ta kar etkili oldu

YOZGAT'ta, gece saatlerindeki yağmurun ardından başlayan yoğun kar etkili oldu.

03 Nisan 2020 Cuma 14:08
Yozgat'ta kar etkili oldu

Kentte yüksek kesimler ve çatılar beyaza bürünürken, meyve ağaçlarının çiçekleri de kar altında kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek zorunda olanlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi. Vatandaşlardan Ahmet Şahin, soğuk hava ve kar nedeniyle çiçek açan ağaçların olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Öte yandan, kar ve soğuk havaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ve sağlık ekipleri şehir girişlerinde kontrollerini sürdürdü. Jandarma kimlik kontrolü yaptı, sağlık ekipleri de araçlardakilerin ateşini ölçtü.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatta Kar Etkili Oldu
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