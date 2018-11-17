Yozgat'ta imar barışı

Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, 31 Ekim'de son bulan imar barış süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını hatırlattı. İmar barışının, ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıları bulunan vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyleyen Tamer, "İmar barışından 31 Aralık 2017'den, önce yapılan yapı sahipleri yararlanmaktadır. İmar barışı, vatandaşlarımıza çok önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Ruhsat konusunda eksikleri bulunan vatandaşlarımız 31 Aralık tarihine kadar müdürlüğümüze müracaat edebilirler" dedi.

Tamer, Yozgat il genelinde bugüne kadar 9 bin 973 kişinin imar barışından yararlanmak için başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Yapılan başvurulardan da bu güne kadar 16 milyon 844 bin milyon lira tahsilat yapılmıştır." diye konuştu.