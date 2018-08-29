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Yozgat'ta geçen yıl 207 kurs düzenlendi

YAYGIN eğitim faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta geçen yıl 207 kurs düzenlendi.

Yozgat'ta geçen yıl 207 kurs düzenlendi

YAYGIN eğitim faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta geçen yıl 207 kurs düzenlendi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgat'ta geçen yıl 207 kurs düzenlendi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekleri kapsayan araştırmada, geçen yıl 89 bin 62 kurs düzenlendiği, bu kurslara 5 milyon 362 bin 403 kişiden, 5 milyon 236 bin 438 kişinin kursu tamamladığı kaydedildi. Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2017 yılında kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2016 yılına göre yüzde 23,4 arttı. Kursların yüzde 48,1’i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlarca gerçekleştirildi.  İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında en fazla kurs 25 bin 257 ile İstanbul, 9 bin 711 ile Ankara, 5 bin 573 ile İzmir, 3 bin 39 ile Antalya, 2 bin 134 ile Eskişehir ve bin 906 ile Gaziantep’te düzenlendi. En az kurs düzenlenen iller ise; 87 kurs ile Ardahan, 98 kurs ile Tunceli ve 125 kurs ile Bayburt oldu. İllere göre yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısında 1 milyon 411 bin 230 ile İstanbul, 897 bin 329 ile Ankara, 309 bin 957 ile İzmir ve 218 bin 79 ile Gaziantep ilk sıralarda yer aldı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı bölgesinde ise en az kurs Yozgat’ta açıldı. Yozgat’ta 207 kurs düzenlenirken, Kayseri’de bin 453, Sivas’ta685 kurs düzenlendi.

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