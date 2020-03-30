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Yozgat'ta 215 kişiden numune alındı

Yozgat'ta koronavirüs şüphesi ile başvuruda bulunan 503 vatandaştan 215'inden numune alındı...

30 Mart 2020 Pazartesi 17:32
Yozgat'ta 215 kişiden numune alındı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, bugüne kadar Yozgat'taki hastanelere koronavirüs nedeniyle 503 kişinin başvurduğunu aktardı.
Vali Çakır; "Müracaat edenlerden 215 kişiden numune alınırken, yapılan doktor kontrolünde 288 kişi kriterlere uymadığı için numune alınmamıştır. Numunesi sonuçlanan 79 kişi taburcu edildi.
Doktor kontrolünden geçilen 37 hasta evinde izole şeklinde takip ediliyor, hastanemizdeki şüpheli sayısı 99 kişidir.
Bizim merkezde iki hastanemiz vardır ve Şehir Hastanemiz pandemi hastanesi olmuştur. Koronavirüs olan hastalarımıza bakmaktadır." diye konuştu.

Son Güncelleme: 30.03.2020 17:36
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