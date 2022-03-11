YOZGAT SUYA DOYDU

Yozgat’ın içme suyunun karşılandığı Musabeyli ve Arapseyfi göletlerinde yüzde 20’lerde olan su seviyelerinin yağışlar ile birlikte yüzde 30’ların üzerine çıktığı, bu nedenle de su sıkıntısının yaşanmayacağı bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bu sene son 25 yılın en fazla kar yağışı olduğunu söyledi. Kesintisiz olarak yağan kar yağışının yaklaşık 70 santimi bulduğuna dikkat çeken Köse, bereketi ile gelen karın Yozgat’ın su sıkıntısına büyük oranda çözüm sağladığını vurguladı. Bu yıl beklentilerin üzerinde yoğun bir kar yağışı yaşandığına dikkat çeken Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Biz kar yağışını bereket olarak görüyoruz. Kar yağışından memnununuz çünkü barajlarımızda ki su oranlarında artışlar yaşandı. Geçen senelerdeyse barajlarımızda ki doluluk oranı yüzde 20’lere kadar düştü. Şuanda barajlarımızda doluluk oranı yüzde 30’lara kadar artış oldu. Bizlerin inancı artmaya da devam edeceği yönünde. Topraklarımız kara doyuyor. Durum böyle olunca biz yağan karı bereket olarak görüyoruz. İster istemez hayatımızda olumsuzluklarda yaşandı ama biz bunları külfet olarak görmüyoruz. Çünkü bizlere yağan bereketin getirmiş oldu tatlı bir yorgunluk oldu. İnşallah ekinlerimiz kıtlıktan suya doyarlar. Geçen sene su konusunda oldukça zorlandık. Neredeyse Cemil Çiçek barajından çiftçilerimize su vermeme konusuna kadar geldik. İnşallah bu sene bu noktaları aşarız. Geçen sene yaşanan su sıkıntılarında dolay tekrar Arapseyfi barajımıza dönüş yaptık. Barajlarımızda kullanımı arttırsaydık geçen sene kuruma noktasına varabilirdi. Tamamını Cemil Çiçek barajından kullanmış olsaydık barajımı şuan kurutmuş olacaktık. Bizler bu yüzden geçen sene sulama noktasında 3’te 2’sini Arapseyfi barajımızdan aldık’’ dedi.

TOPLANAN KARLAR KİRAZLI GÖLET'İNDE

Yapılan karla mücadele kapsamında şehrin birçok noktasında kar küreme ve temizleme çalışmaları gerçekleştirildiğini hatırlatan Köse, yapılan küreme ve kar temizleme çalışmaları kapsamında topladıkları karların temiz olanlarını Kirazlı göletine götürdüklerine dikkat çekti. Köse, ‘’Topladığımız karların temiz ve çok tuzlu olmayanlarını Kirazlı göletimizin orada oluşturduğumuz alana götürdük. Belli bir süre sonra orası almamaya başladı. Yoğun bir kar yağışı olması sebebiyle kar kütlelerimizde oldukça büyüktü. Sel felaketi oluşturmayacak şekilde geriye kalan karları da belirlemiş olduğumuz dere yataklarımızın olduğu boş alanlarımıza götürdük. Yağan yağıştan oldukça memnunuz Cevdet Dündar göletimiz olsun Kiralı göletimiz olsun doluluk oranı oldukça arttı. Yer altı su kaynaklarımızda doluluk oranı oldukça arttı’’ diye konuştu.