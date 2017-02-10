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Yozgat şivesi dikkat çekti!

10 Şubat 2017 Cuma 06:35
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Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Yozgat şivesiyle hazırlanan “Sağlığını masiyosan mahana bulma yürü” pankartı ise dikkat çekti.

Yozgat şivesi dikkat çekti!
Halkın fiziksel aktivite konusundaki bilgisini ve duyarlılığını artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen sağlıklı yaşam yürüyüşü, Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Yürüyüş Yimpaş AVM önündün başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Ellerinde pankartlarla yürüyüş gerçekleştiren kalabalığa vatandaşlarda eşlik etti. Yozgat şivesi ön plana çıkartılarak hazırlanan “Sağlığını masiyosan mahana bulma yürü” pankartı ise vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştiren Yozgat Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Akif Karaaslan, “Sağlık Bakanlığımızın sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için projeleri var. Bunlardan birisi de sağlıklı yaşam yürüyüşlerinin yapılması. Birçok hastalığın temelinde sağlıksız yaşam ve hareketsizlik var. Dolayısıyla insanlarımıza hareketli yaşam konusunda bilinç oluşturmak insanlarımızı hareketli yaşama teşvik etmek için yürüyüşler organize ediyoruz.” dedi.
Yürüyüşe dikkat çekmek için Yozgat şivesiyle hazırlanan pankart hakkında da açıklamalarda bulunan Karaaslan, “Sağlık Bakanlığımız tarafından kendi yörelerinde şiveleriyle slogan üretilmesi talimatı geldi. Biz de Yozgat diliyle bir slogan ürettik. “Sağlığını masiyosan mahana bulma yürü” yani yürümek için hiçbir şeyi bahane etmeyin diye slogan ürettik. Bunun da dikkat çektiğini ve faydalı olduğunu gördük” şeklinde konuştu.

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